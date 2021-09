World’s top arms sellers: अफगानिस्तान से अमेरिका भले ही चला गया हो, लेकिन वहां आम लोग अब भी तालिबान से जूझ रहे हैं. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भले ही वहां युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन कुछ गुट हैं जो तालिबान से लोहा लेने का मन बनाए हुए हैं. इसलिए कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में अब भी बंदूक की नली ठंड़ी नहीं पड़ी है, बल्कि बारूद उगलने को आतुर है. सिर्फ अफगानिस्तान ही क्यों अफ्रिकी देश चाड़, नाइजीरिया, सोमालिया, एशिया में पर्सिया की खाड़ी, गाजा पट्टी, उत्तर अमेरिका में मैक्सिको जैसे कई देश हैं, जहां हथियारों के बल पर सत्ता हथियाने या उसे बनाए रखने की जंग जारी है.Also Read - अफगान युद्ध रणनीतिक विफलता, कुछ हजार सैनिक वहां रखने चाहिए थे : शीर्ष अमेरिकी अधिकारी

हथियारों की मंडी

यह बात अजीब जरूर है, लेकिन आज के आधुनिक युग में अगर आप शांति चाहते हैं तो आपके पास अत्याधुनिक हथियार होने जरूरी हैं. इसीलिए तमाम देश अपने रक्षाबजट को लगातार बढ़ा रहे हैं. अपने बेड़े में नए-नए अत्याधुनिक हथियारों को जोड़ रहे हैं, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में शांति को कायम रखा जा सके. दुनिया के 10 सबसे बड़ी हथियार विक्रेता कंपनियों की बात करें तो इस लिस्ट पर सिर्फ दो देशों का कब्जा है. यानी इन दो देशों ने ही पूरी दुनिया के लिए हथियारों की सबसे बड़ी मंडी सजाकर रखी है.

आपका अंदाजा बिल्कुल सही है. हथियारों की मंडी सजाने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका है, जिसकी 7 कंपनियां टॉप 10 की लिस्ट में हैं. दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी देश चीन है, जिसकी 3 कंपनियां टॉप 10 हथियार विक्रेता कंपनियों में शामिल हैं.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट में साल 2019 में हथियार बेचने वाली 10 शीर्ष कंपनियों का जिक्र है. साल 2019 में इन कंपनियों ने 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार बेचे. यानी इन 10 कंपनियों ने 18 लाख, 83 हजार 752 करोड़ रुपये से ज्यादा के हथियारों की बिक्री की.

World's top arms sellers.#AFPGraphic on the world's top 10 top arms sellers by sales in 2019 , based on an analysis by the Stockholm International Peace Research Institute pic.twitter.com/F3oN6KdtqY

— AFP News Agency (@AFP) September 29, 2021