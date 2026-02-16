Hindi World Hindi

Worship Of Goddess Lakshmi Start In Bangkok 4284 Kilometers Away From India

भारत से 4284 किलोमीटर दूर हो रही माता लक्ष्मी की पूजा, धन-दौलत नहीं इस चीज की है चाहत

Goddess Lakshmi: भारत से 4284 किलोमीटर दूर देवी लक्ष्मी की पूजा हो रही है.

Goddess Lakshmi: हमारे पूरे देश में माता लक्ष्मी की पूजा धन की मनोकामना पूरी करने के लिए होती है. अब भारत से 4284 किलोमीटर दूर भी देवी लक्ष्मी की पूजा हो रही है. पर भक्त उनके समक्ष धन-संपदा की नहीं, बल्कि किसी और चीज की प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकॉक में माता लक्ष्मी की पूजा ढेर सारे युवा कर रहे हैं. हुआ ये कि बैंकॉक शॉपिंग मॉल में लक्ष्मी देवी की मूर्ति और मंदिर बना. अब यह ऐसी जगह बन गया है जहां, युवा लोग प्यार और खुशहाली के लिए प्रार्थना करने आते हैं.

कैसे प्रार्थना कर रहे बैंकॉक के युवा

प्रार्थना करते समय, लोग उस व्यक्ति के बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं जिसे वे जीतना चाहते हैं. फिर वह यह मानते हुए कि देवी उनकी मदद करेंगी कुछ लोग तो उस व्यक्ति की फोटो लाने का भी सुझाव देते हैं ताकि देवी उनका चेहरा देख सकें.

बीबीसी ने मंदिर में आने वाले लोगों से बात की ताकि पता चल सके कि वे लक्ष्मी से क्या मांग रहे हैं. मानोथम प्लेंग नाम की एक युवा लड़की बताता है कि मैं यहां प्यार पाने के लिए प्रार्थना करने आई हूं. मैं किसी ऐसे लड़कों को चाहती हूं जो लंबा और हैंडसम हो. वह किसी सेलेब्रिटी जैसा दिखे. रिपोर्ट के मुताबिक बैंकॉक में वैलेंटाइन डे के दिन युवा बड़ी संख्या में इस मंदिर पहुंचे. उन्होंने मां लक्ष्मी की पूजा की, जिनकी मूर्ति गेसोर्न विलेज मॉल में लगी हुई है.

लोगों की मुराद पूरी हो रही



कई लोग ऐसे भी जो स्वस्थ रहने की कामना के लिए प्रार्थना करने आए थे. मानोथम प्लेंग बताती हैं कि उन्होंने इस जगह के बारे में सोशल मीडिया पर पढ़ा था, लोगों की मुराद सच में पूरी हो रही है. सोमलुथाई नाम की दूसरी लड़की बताती हैं कि माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग के कमल के फूल पसंद हैं. इसलिए वे प्रार्थना में कहती हैं कि अगर उनकी मुराद पूरी होगी तो वे ये फूल चढ़ाएंगी. ज्यादातर लोग यहां ज्यादातर गुलाबी रंग के फूल और गुलाबी रंग की दूसरी चीजें लेकर आते हैं.

दरीनथिप नाम की एक भक्त बताती हैं कि पहली बार उन्होंने अपने एक दोस्त के लिए प्रार्थना की थी जिसे ब्रेन कैंसर था. मैंने प्रार्थना की वह बच जाए और अगर उसकी जिंदगी न बचे तो उसे बिना किसी दर्द के मौत मिल जाए. दरीनथिप के मुताबिक उनके उस दोस्त की नींद में मौत हुई बिना किसी दर्द के. तब से वह हर महीने यहां प्रार्थना करने आती हैं.