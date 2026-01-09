By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
वाह क्या कंपनी कल्चर है? इस स्टार्टअप में CEO हर हफ्ते टीम को कराते हैं लंच, खर्च करते हैं 2.7 लाख रुपये
CEO Treat Team: यूजर्स कह रहे हैं कि यह पोस्ट देखकर दूसरे ऑफिस भी कल्चर में बदलाव लाएं
CEO Treat Team: एक अमेरिकी कंपनी के CEO ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वह हर हफ्ते अपनी टीम को लंच कराने के लिए करीब $3000 यानी करीब 2.7 लाख रुपये खर्च करते हैं. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोग सीईओ की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
कौन हैं सीईओ
यह कंपनी लॉस एंजिल्स बेस है और उसके फाउंडर और CEO जॉन हू हैं. उन्होंने बताया कि टीम को लंच कराना उनके सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में से एक है, और इससे उनकी 30 कर्मचारियों की टीम ज़्यादा मिलकर काम करती है और असरदार तरीके से काम करती है.
बताया कैसे बनता है हाई-परफॉर्मेंस कल्चर
जॉन हू ने पोस्ट किया, कड़वा सच? एक हाई-परफॉर्मेंस कल्चर असल में एक अच्छा महसूस कराने वाला कल्चर होता है. सही लोगों के लिए. उन्होंने आगे कहा, कल्चर का मतलब पिंग पोंग टेबल या अनलिमिटेड PTO (Unlimited Paid Time Off) नहीं है. इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ सबसे अच्छे लोग अपना सबसे अच्छा काम कर सकें. तो हां, इसमें उन्हें लंच कराना भी शामिल है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर कई तस्वीरें शेयर कीं जिनमें वह अपनी टीम के साथ समय बिताते दिख रहे हैं.
सोशल मीडिया पर तारीफ
एक व्यक्ति ने पोस्ट किया, मुझे यह बहुत पसंद आया! और आप सब कितनी शानदार टीम हैं. दूसरे ने कहा, आपकी प्रोग्रेस देखना बहुत बढ़िया है. अलग रास्ता अपनाने और लोगों में इन्वेस्ट करने से नहीं डरते. तीसरे ने कमेंट किया, उम्मीद है कि दूसरे ऑफिस में कुछ बदलाव लाएंगे.
जॉन हू कौन हैं
लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, हू ने चैपल हिल में यूनिवर्सिटी ऑफ़ नॉर्थ कैरोलिना से ग्रेजुएशन किया और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से आगे की पढ़ाई की. उन्होंने 2016 में गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की. 2021 में अपनी खुद की कंपनी शुरू की, जहां उन्होंने CEO का पद भी संभाला.
