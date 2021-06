Wuerzburg Knife Attack: जर्मनी के वुर्जबर्ग शहर में शुक्रवार को चाकू से हमले में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि फ्रैंकफर्ट से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व में बवेरिया के वुर्जबर्ग शहर में चाकू से किए गए हमले में कई लोग मारे गए. लोअर फ्रैंकोनिया पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. पुलिस ने बताया कि दूसरे संदिग्ध का कोई संकेत नहीं है और अब किसी को कोई खतरा नहीं है. Also Read - Covid-19 Crisis: सबसे व‍िशाल कार्गो प्‍लेन में UK से ऑक्‍सीजन जनरेटर, वेंटिलेटर्स की बड़ी खेप भारत आई

स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक चाकू से हुए इस हमले के दौरान कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए. शहर में पुलिस ने कथित तौर पर एक “बड़े ऑपरेशन” के बाद संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. इस बीच, कई नाटकीय फुटेज सामने आए हैं जिसमें भीड़ पर एक संदिग्ध चाकू से हमला करते हुए दिखाई दे रहा है. Also Read - भारत को सहायता मुहैया कराने पर विचार कर रहा है जर्मनी और यूरोपीय संघ, बोले- ‘पूरी एकजुटता’ के साथ खड़े हैं

ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें पब्लिक हमलावर को कुर्सियों और लाठी से वश में करने का प्रयास करते दिख रही है. वहीं हमलावर लगातार भीड़ को चाकू से हमला कर डराता दिख रहा है. बिल्ड अखबार के अनुसार, पुलिस ने हमलावर के पैर में गोली मारी उसके बाद उसे काबू करने में सफल रही. Also Read - जर्मनी से हवाई मार्ग से आएंगे 23 ऑक्सीजन प्लांट, एक मिनट में होगा 900 किलो का उत्पादन

यहां देखें वीडियो Wuerzburg Knife Attack:

JUST IN – 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021