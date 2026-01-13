Hindi World Hindi

X Down: दुनिया भर में डाउन हुआ 'X', लाखों यूजर्स को आ रहीं ये दिक्कतें

X Down: Downdetector.com के मुताबिक, मंगलवार को दुनिया भर में हजारों यूजर्स के लिए 'X' डाउन हो गया था, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की.

X Down: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ भारत समेत दुनियाभर में अचानक डाउन हो गया है. इसकी वजह से लाखों यूजर्स घंटों परेशान रहे. Downdetector.com के मुताबिक, मंगलवार को दुनिया भर में हजारों यूजर्स के लिए ‘X’ डाउन हो गया था, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की. Downdetector कई सोर्स से स्टेटस रिपोर्ट इकट्ठा करके आउटेज ट्रैक करता है, जिसमें यूजर रिपोर्ट भी शामिल है. भारत में, रात 8:30 बजे तक 2,000 से ज्यादा यूजर्स ने प्लेटफॉर्म पर आउटेज की रिपोर्ट की थी. इसकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती ही जा रही थी.

अमेरिका में सबसे ज्यादा दिक्कत

Downdetector के मुताबिक, अमेरिका से X में दिक्कतों की 22,900 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज की गई. अमेरिका के अलावा, UK में 7,000 से ज्यादा यूजर्स और कनाडा में 2,500 से ज्यादा यूजर्स के लिए भी X डाउन था. Downdetector पर आउटेज की रिपोर्ट सबमिट करने वाले यूजर्स में से 59 प्रतिशत ने ऐप में समस्या बताई, 33 प्रतिशत ने वेबसाइट में जबकि 8 प्रतिशत ने सर्वर कनेक्शन की समस्या बताई.

यूजर्स को आ रहीं क्या-क्या परेशानी

यूजर्स को अपनी टाइमलाइन लोड करने, नई पोस्ट डालने और डायरेक्ट मैसेज (DM) भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. कई यूजर्स को लॉगिन एरर के मैसेज भी दिखाई दिए.