BRICS 2026 में शी जिनपिंग ने रखे 5 बड़े प्रस्ताव, AI से ट्रेड तक जानिए क्या है चीन का प्लान

BRICS समिट 2026 में शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ के साथ मजबूत रिश्तों पर जोर दिया. उन्होंने AI, ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 5 बड़े प्रस्ताव रखे.

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शी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियम सभी देशों पर बिना किसी दोहरे मापदंड के समान रूप से लागू होने चाहिए. (Photo from IANS)

BRICS 2026 में शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ की एकजुटता पर जोर दिया

शी जिनपिंग का फोकस AI, ट्रेड, डिजिटल इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग और टैलेंट पर रहा

चीनी राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय नियमों में सभी देशों की बराबर भागीदारी की बात कही

शी जिनपिंग ने दोहरे मापदंड खत्म करने की अपील की

BRICS समिट 2026 के दूसरे दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबल साउथ के देशों से सहयोग और रिश्तों को और मजबूत करने की अपील की. उन्होंने BRICS देशों से उभरते बाजारों के साथ संबंध गहरे करने, खुले और आपसी फायदे वाले सहयोग को बढ़ाने और इंडस्ट्री व सप्लाई चेन को स्थिर रखने की बात कही. शी ने कहा कि BRICS देशों को एक बड़ा और एकीकृत बाजार तैयार करने की दिशा में भी काम करना चाहिए, ताकि आर्थिक सहयोग और विकास को और गति मिल सके.

शी बोले- अंतरराष्ट्रीय नियम सभी के लिए बराबर हों

चीनी राष्ट्रपति ने BRICS में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर भी बात की. शी ने कहा कि दुनिया के नियम किसी एक देश की ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि सभी देशों की भागीदारी से तय होने चाहिए. उन्होंने ‘might makes right’ यानी ताकतवर की ही बात सही मानने वाली सोच को खारिज करने की बात कही. शी ने ग्लोबल साउथ से अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभु समानता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने जैसे सिद्धांतों की मिलकर रक्षा करने की अपील की. साथ ही शी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियम सभी देशों पर बिना किसी दोहरे मापदंड के समान रूप से लागू होने चाहिए.

AI से डिजिटल इकोनॉमी तक, चीन की 5 पहल

शी ने BRICS देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 5 बड़ी पहलों का प्रस्ताव रखा. पहला- ओपन-सोर्स और समावेशी AI. इसके तहत BRICS ओपन-सोर्स AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर मिलकर काम करने और एक खुले AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है. दूसरा- व्यापार और निवेश सुविधा से संबंधित है, जिसमें BRICS विशेष आर्थिक क्षेत्र साझेदारी और अगले वर्ष सेवाओं में व्यापार पर BRICS फोरम शुरू होने की बात कही गई है. तीसरा- डिजिटल उद्योग सहयोग के तहत ब्रिक्स डिजिटल इकोसिस्टम क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाने के साथ डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.

शी जिनपिंग का और किन-किन चीजों पर फोकस

चीनी राष्ट्रपति की चौथी पहल- इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है. इसके तहत, चीन BRICS देशों में स्मार्ट फैक्टरियों ने और विनिर्माण मानक विकसित तैयाक करने में सहयोग करेगा, ताकि उद्योगों को आधुनिक बनाया जा सके. पांचवीं पहल- विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतिभा विकास है. इसमें BRICS इंजीनियर कल्टीवेशन एलायंस ने साइंटिस्ट और टेक्निकल इनोवेशन पर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. इसका उद्देश्य भविष्य के लिए कुशल प्रतिभा तैयार करना है.