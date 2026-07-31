BRICS समिट में शामिल होने भारत आ सकते हैं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, क्या पुतिन भी आएंगे?

Brics 2026: नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट में शी जिनपिंग, पुतिन के अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन आ सकते हैं.

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जिनपिंग अगर सितंबर में भारत आते हैं, तो उनकी यह यात्रा 2019 में मल्लापुरम में हुई अनौपचारिक बैठक के बाद पहली यात्रा होगी (photo credit, IANS, for representation only)

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को 18वीं ब्रिक्स लीडर्स समिट

सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की उम्मीद

लगभग सात सालों में शी जिनपिंग की भारत की पहली यात्रा

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन भी दिल्ली आ सकते हैं

Brics 2026: नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स लीडर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है. ब्रिक्स के इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की उम्मीद है. अगर यह दौरा होता है, तो यह लगभग सात सालों में शी जिनपिंग की भारत की पहली यात्रा होगी. यह भी संभावना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन भी ब्रिक्स सम्मेलन में आ सकते हैं.

गलवान घाटी झड़प के बाद जिनपिंग की पहली यात्रा

जिनपिंग अगर सितंबर में भारत आते हैं, तो उनकी यह यात्रा 2019 में मल्लापुरम में हुई अनौपचारिक बैठक के बाद पहली यात्रा होगी. वह बैठक जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद कुछ महीने पहले हुई थी. लेकिन, गलवान की घटना के बाद भारत-चीन के संबंधों में ऐतिहासिक गिरावट आ गई.

पिछले साल चीन गए थे पीएम मोदी

यह प्रस्तावित यात्रा अगस्त 2025 में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए राजनयिक निमंत्रण के बाद हो रही है. अधिकारियों के अनुसार, शी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया.

ईरान के राष्ट्रपति भी आएंगे भारत

इस शिखर सम्मेलन में विस्तारित ब्रिक्स समूह के नेताओं, जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन शामिल हैं.

ईरान युद्ध के साये के बीच भारत-चीन संबंधों में सुधार के संकेत

जिनपिंग की यह संभावित यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में धीरे-धीरे हुए सुधार के बाद हो रही है. अक्टूबर, 2024 में दोनों देशों के संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ था जब सीमा तनाव कम करने और सेना को धीरे-धीरे पीछे हटाने यानी डिसइंगेजमेंट (disengagement) पर सहमति बनी थी. फिर भारत-चीन के बीच कमर्शियल उड़ान शुरू हुई और वीज़ा प्रतिबंधों में ढील दी गई. वहीं ईरान युद्ध और ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद बाद वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है. इस लिहाज से जिंनपिंग का भारत दौरा काफी अहम हो जाता है. इस शिखर सम्मेलन से भारत और चीन को सीमा से जुड़े अनसुलझे मुद्दों को संभालते हुए राजनयिक बातचीत जारी रखने का अवसर मिलने की उम्मीद है.

एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2027 में पाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं. फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से साफ संकेत मिले हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेगा.