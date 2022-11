'ऐसा ठीक नहीं है...' बाली में मिले जस्टिन ट्रूडो तो भड़क गए शी जिनपिंग | Viral हुआ Video

Xi Jinping-Justin Trudeau Viral Video: इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर को जी20 शिखर सम्मेलन हुआ. यहां आए कई नेताओं ने एक-दूसरे से मुलाकात भी की. मगर इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Prime Minister Justin Trudeau) की मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है. दरअसल मुलाकात में जिनपिंग कनाडाई पीएम पर नाराज होते नजर आए. उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि उनकी पहले की मुलाकात में हुई बातचीत मीडिया में लीक हो गई.

दोनों की ये बातचीत कैमरे में कैद हो गई. इसमें दिख रहा है कि जिनपिंग इस बात से नाराज हैं और ट्रूडो से आपत्ति जता रहे हैं कि उन्होंने पहले की मुलाकातों में जो भी बातचीत की थी वे मीडिया में लीक हो गई. चीनी राष्ट्रपति ने जी-20 बैठक के समापन सत्र के इतर एक अनुवादक के जरिए ट्रूडो से कहा, ‘हम हर जिस चीज पर चर्चा करते हैं उसे अखबार को लीक कर दिया जाता है. यह ठीक नहीं है.’

उन्होंने कहा, ‘यह संवाद का तरीका नहीं है. अगर गंभीरता हो तो हमारे बीच अच्छी बातचीत हो सकती हैं. अन्यथा मुश्किल होगी.’ जिनपिंग ने चीनी भाषा में यह बात कही जिसका अनुवाद अंग्रेजी में करके उनके आधिकारिक दुभाषिया ने इसे ट्रूडो से कहा. ट्रूडो (50) भी नहीं रूके और उन्होंने अनुवादक को बीच में टोकते हुए कहा, ‘हम स्वतंत्र, खुले और स्पष्ट संवाद में विश्वास करते हैं और यही हम करते रहेंगे. हम रचनात्मक रूप से एक साथ काम करना जारी रखेंगे लेकिन ऐसी चीजें होंगी जिन पर हम असहमत होंगे.’ दोनों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है.