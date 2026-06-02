ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर दी गाली, बोले-'तुम पागल हो', क्या अमेरिका-इजरायल के रिश्ते चले गए गर्त में?

Trump Netanyahu Call: एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप लेबनान में आम नागरिकों की मौत की संख्या से खास तौर पर परेशान थे.

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ट्रंप ने लेबनान में इजरायल के बढ़ते सैन्य अभियान को लेकर जमकर गुस्सा निकाला है. (photo credit IANS, for representation only)

Trump Netanyahu Call: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपशब्द कहे हैं. ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल तक कह डाला है. दोनों वैश्विक नेताओं के बीच ये असाधारण बातचीत फोन कॉल पर हुई, जिसमें ट्रंप ने लेबनान में इजरायल के बढ़ते सैन्य अभियान को लेकर जमकर गुस्सा निकाला.

क्यों नेतन्याहू से नाराज ट्रंप

अमेरिका का मानना है कि जब वॉशिंगटन इस संघर्ष को ईरान के साथ चल रही संवेदनशील बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है तब इजरायल लेबनान पर हमला करके इसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहा है.

ट्रंप ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह इजरायल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर रहे हैं. साथ ही ईरान के साथ अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों को खतरे में डाल रहे हैं.

Axios के अनुसार, दो अमेरिकी अधिकारियों और इस फोन कॉल की जानकारी रखने वाले एक अन्य सूत्र ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को “पागल” कहा और शिकायत की कि इजरायली नेता परिणामों की परवाह किए बिना काम कर रहे हैं.

‘ मैं न होता तो तुम जेल में होते ‘

एक अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप के हवाले से बताया कि उन्होंने नेतन्याहू से कहा, तुम साले पागल हो. अगर मैं न होता तो तुम अब तक जेल में होते. मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं. अब हर कोई तुमसे नफरत करता है. इसी वजह से हर कोई इजरायल से नफरत करता है. ट्रंप चिल्ला पड़े. तुम आखिर कर क्या रहे हो?

ईरान की चेतावनी और युद्ध का डर

इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले का आदेश दिया और दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान का विस्तार किया. इन कदमों से एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का डर पैदा हो गया और तेहरान की ओर से नई चेतावनियां जारी की गईं.

क्या कहना है इजरायल का

बता दें कि नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने बेरूत के दाहिये जिले में हिज्बुल्लाह के नियंत्रण वाले इलाकों पर हमले का आदेश दिया था. उन्होंने इसके पीछे हिज्बुल्लाह द्वारा संघर्ष-विराम के बार-बार उल्लंघन और इज़रायली क्षेत्र पर हमलों का हवाला दिया.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप इजरायल की इस दलील को समझते थे कि वह हिज़्बुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा है, लेकिन उनका मानना ​​था कि नेतन्याहू इस संघर्ष को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हैं. उन्होंने हिज्बुल्लाह के किसी एक कमांडर को निशाना बनाकर किए गए बड़े पैमाने के हमलों पर आपत्ति जताई है.

फोन कॉल का असर

इस फोन कॉल का तुरंत असर होता दिखा. एक इज़रायली अधिकारी ने बताया कि इजरायल का अब बेरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है.