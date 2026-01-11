  • Hindi
23 साल की महिला हफ्ते में 6 बार करती थी ये काम, बंद हो गए पीरियड्स आने, डॉक्टर बोले- योगा कीजिए

Menstruates: बीजिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि कम समय में 15 किलो से ज्यादा वजन कम करने से एमेनोरिया हो सकता है.

(photo credit AI, for representation only)

Menstruates: चीन में एक युवा महिला ने बताया कि उसका पीरियड्स आना बंद हो गया है. हॉस्पिटल चेक-अप में पता चला कि उसके फीमेल हार्मोन का लेवल अधेड़ महिला जितना था. डॉक्टरों का कहना है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि महिला हफ्ते में 6 बार व्यायाम करती थी, जिससे उसका वजन बेहद कम हो गया.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में रहने वाली इस महिला ने बताया कि उसकी उम्र केवल 23 साल है और उसका हार्मोन लेवल 50 साल की महिलाओं जितना है. उसे पीरियड्स आना भी बंद हो गए हैं. सोशल मीडिया पर महिला ने अपनी कहानी साझा की तो इसने सबका ध्यान खींचा. हालांकि महिला ने अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया है.

महिला ने कहा, डॉक्टरों ने यह भी कहा कि मुझे किडनी की कमी के साफ लक्षण हैं और मुझे वर्कआउट बंद कर देना चाहिए. उन्होंने मेरे शरीर को ठीक करने के लिए मुझे ढेर सारी पारंपरिक चीनी दवाएं (TCM) दीं.

पहले था ज्यादा वजन

महिला ने बताया कि ज़्यादा खाने की वजह से एक समय उसका वजन 65 किलो था. वजन घटाने की कोशिश में पिछले कुछ महीनों में उसे वर्कआउट करने की लत लग गई है. उसने बताया कि वह हफ्ते में छह बार एक्सरसाइज़ करती है, और हर सेशन 70 मिनट का होता है. हालांकि, उसने देखा कि उसके पीरियड्स की मात्रा धीरे-धीरे कम हो गई और पिछली बार यह सिर्फ दो घंटे तक चला.

क्या कहते हैं डॉक्टर

झेजियांग झोंगशान हॉस्पिटल के एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट फैन यिबिंग ने कहा कि महिला की समस्या को एक्सरसाइज़ एसोसिएटेड एमेनोरिया कहा जाता है, जो तब होता है जब एनर्जी का सेवन कम होता है जबकि एनर्जी की खपत बहुत ज़्यादा होती है. जब शरीर को एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो वह ज़िंदा रहने के लिए प्रजनन कार्य को कुछ समय के लिए बंद कर देता है.

(photo credit AI, for representation only)

डॉक्टर ने समझाया, दिमाग के गोनाडोट्रोपिन का स्राव कम हो जाता है, जिससे फीमेल हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और ओव्यूलेशन बंद हो जाता है. इसलिए, पीरियड्स या तो टल जाते हैं या बंद हो जाते हैं. इस तरह का एमेनोरिया ठीक हो सकता है, जिसका मतलब है कि वर्कआउट की इंटेंसिटी को एडजस्ट करके और एनर्जी बैलेंस बनाकर पीरियड्स को वापस लाया जा सकता है. डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल पीरियड्स बनाए रखने के लिए एक महिला के शरीर में फैट का प्रतिशत 17 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए.

लियू ने कहा, इस महिला के मामले में, मैं सलाह दूंगा कि वह 2 से 3 महीने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग बंद कर दे. उसके बाद, वह हफ्ते में 3 से 4 बार योग जैसे कुछ धीमे और आरामदायक मूवमेंट करके एक्सरसाइज कर सकती है.

India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

