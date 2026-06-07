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अमेरिका में भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या, आई थी पिज्जा डिलीवरी की फेक कॉल

Anshul Kuncha: परिवार ने आरोप लगाया है कि युवक को मारने के मकसद से डिलीवरी के लिए बुलाया गया था.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 7, 2026, 3:21 PM IST
अमेरिका में भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या, आई थी पिज्जा डिलीवरी की फेक कॉल
(photo credit LinkedIn/Anshul Kuncha, for representation only)

Anshul Kuncha: अमेरिका में पिज्जा डिलीवरी करते समय भारतीय मूल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई. युवक तेलंगाना का रहने वाला था और उसकी उम्र 28 साल है. युवक के परिवार ने आरोप लगाया है कि यह एक फर्जी ऑर्डर के जरिए किया गया सुनियोजित हमला था.

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कौन था अंशुल कुंचा

मृतक, अंशुल कुंचा, लगभग चार साल से अमेरिका में रह रहा था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था. वह वीकेंड पर पार्ट-टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी काम करता था.

क्या थी पूरी घटना

अंशुल को शनिवार रात एक डिलीवरी रिक्वेस्ट मिली और वह फिलाडेल्फ़िया में बताई गई जगह पर गया. जब वह वहां पहुंचा, तो एक अज्ञात हमलावर ने गोलीबारी की और उसके सिर में कई गोलियां मारने के बाद भाग गया.

परिवार के सदस्यों ने बताया कि अंशुल का कोई भी सामान नहीं लिया गया, जिससे उन्हें हत्या के मकसद पर सवाल उठाने पर मजबूर होना पड़ा. परिवार के मुताबिक, हमले के समय घटनास्थल के पास बैकपैक लिए हुए दो नकाबपोश लोगों को देखा गया था.

बहन ने क्या कहा

अंशुल की बहन, तन्वी ने आरोप लगाया कि डिलीवरी रिक्वेस्ट जानबूझकर उसे उस जगह पर बुलाने के लिए बनाई गई थी. उन्होंने कहा, उसे एक सुनसान इलाके में पिज्जा डिलीवर करने के लिए कहा गया था, लेकिन वहां कोई नहीं था. यह एक जाल था, जिसका मकसद सिर्फ उसे मारना था. हमें नहीं पता कि उन्हें क्या मिला या उनके इरादे क्या थे. परिवार को किसी खास व्यक्ति पर शक नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि ज़िम्मेदार लोगों की पहचान हो और उन्हें सज़ा मिले.

शव को जल्द भारत लाने की अपील

तन्वी ने भाई के शव को जल्द से जल्द वापस लाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, मेरा भाई बहुत मिलनसार और खुशमिजाज इंसान था. हमारी बस यही गुजारिश है कि उसके शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए.

बच्चों को अमेरिका न भेजे

उन्होंने कहा, यह उन सभी माता-पिता के लिए एक संदेश है जो अपने बच्चों को अमेरिका भेजने के बारे में सोच रहे हैं. मेरे भाई के पास अमेरिका जाने की कोई ठोस वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उसे भेजा. वह भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह गया, और देखिए उसका क्या हश्र हुआ. अंशुल के साथ अमेरिका में पहले भी लूटपाट हो चुकी थी, जिसमें उसकी चेन, फ़ोन और नकदी चली गई थी.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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