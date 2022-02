Brazil Flood And Landslide: ब्राजील में तेज बारिश फिर बाढ़ और फिर भूस्खलन ने जमकर तबाही मचा दी है. यहां पूरा जन जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है. सोशल मीडिया पर इस प्राकृतिक आपदा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भयानक मंजर को साफ देखा जा सकता है. ब्राजील के पर्वतीय शहर पेट्रोपोलिस में बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर बृहस्पतिवार को 117 हो गयी और 116 लोग अब भी लापता हैं. रियो डी जिनेरियो राज्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की पुष्टि की है.Also Read - Viral Video: बिहार पुलिस पर महिलाओं और बुजुर्गों को बांधकर लाठियों से पीटने का आरोप, सामने आया वीडियो

कई लोगों के मिट्टी में दबे होने की आशंका है. दशकों की सबसे भयंकर बारिश के दौरान बाढ़ आने और मिट्टी धंसने से बृहस्पतिवार को गाड़ियां तथा मकान बह गए. एक वीडियो में दो बसों को उफनती नदी में डूबते देखा गया. शहर में भूस्खलन की और घटनाएं होने की आशंका है. प्राधिकारियों ने कहा कि जोखिम वाले इलाकों में रह रहे लोगों को वहां से निकलना चाहिए. Also Read - Viral: 670 रुपये में क्या सचमुच लग रहे मोबाइल टॉवर! बदले में हर महीना 25,000 की कमाई और पक्की नौकरी

#Brazil > new video of the flooding in the Rio suburb of Petrópolis ;

Bus passengers are desperately fighting for their lives.

The death toll from #flooding and #mudslide has risen to over 80 …

pic.twitter.com/hV8UuVdHy0

— Michael Barthel (@RealMiBaWi) February 16, 2022