दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा चौथा समन, 18 जनवरी को होना होगा पेश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने Delhi excise policy case में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार को चौथा समन जारी किया. सूत्रों ने बताया कि उन्हें 18 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी (central probe agency) के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 3 जनवरी को तीसरी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद यह समन आया है. ईडी ने कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल 22 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 3 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था.

केजरीवाल को इससे पहले 18 दिसंबर को ईडी ने तलब किया था और उन्हें 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था. केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने 2 नवंबर को भी पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने यह आरोप लगाते हुए गवाही नहीं दी कि नोटिस “अस्पष्ट, और कानूनी रूप से अस्थिर” था.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest India Hindi News on India.com.