Sharad Pawar: पवार ने राजनीतिक सफर पर लगाया फुल स्टॉप, जानें कैसा रहा उनका पॉलिटिकल करियर

Sharad Pawar: NCP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस घोषणा के बाद से समर्थकों ने पवार के लिए नारेबाजी की और उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग करने लगे. पवार ने इस्तीफे की घोषणा मुंबई से की है. इस्तीफे देते वक्त उन्होनें कहा- ‘अब वह भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे’

अगर हम बात करें शरद पवार के सियासी सफर की तो उन्होनें 1967 में कांग्रेस पार्टी के साथ अपना सियासी सफर शुरू किया था. इसके बाद पवार 1984 में बारामती से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। ये जीत हासिल करते ही उन्होनें ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और 1999, 25 मई को कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बना ली. इससे पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) का नाम दिया और पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए. बता दें पवार ने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर एनसीपी पार्टी को खड़ा किया था जो पहले कांग्रेस में ही थे.

इस्तीफा के पहले से ही पवार ने अपनी राजनीतिक विरासत बेटी सुप्रिया सुले को सौंप चुके हैं. सुप्रिया NCP की टॉप लीडर्स में से एक होने के साथ ही पिछले 2 बार से 2009 और 2014 में अपनी पिता की सीट बारामती से सांसद हैं। यही नहीं पवार का नाम महाराष्ट्र के सबसे यंग मुख्यमंत्री बनने में रिकॉर्ड है। उन्‍होंने 1993 में चौथी बार सीएम के पद शपथ ली थी. इसके अलावा पवार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह साल 2005 से 2008 तक बीसीसीआई के चेयरमैन रहे और 2010 में आईसीसी के प्रेसिडेंट बने।

