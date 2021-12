Tips for kids health: सर्द हवाएं चलने लगी हैं. वैसे तो हम में से ज्यादातर लोग सर्दियों के मौसम से प्यार करते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सर्दी लगने का खतरा रहता है और संक्रमणों का डर रहता है. खासतौर से बच्चों के लिये ये मौसम कई परेशानियां लेकर आता है. ऐसे में अगर उनके खानपान का ध्‍यान नहीं रखा गया तो उनकी एम्‍युनिटी कमजोर होने का डर बना रहता है. यहां हम आपको कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं, जिन्‍हें खाने में शामिल करने पर बच्‍चों की प्रतिरोधक क्षमता बढ जाती है और पूरी सर्द‍ियां वे बीमारियों से दूर रहते हैं.Also Read - 5 Simple Ways to Manage Hypertension And Heart Health This Holiday Season

बादाम: इसे ड्राई फ्रूट्स का राजा भी कहा जाता है. बादाम में फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा विटामिन ई, सेलेनियम और जिंक भी होता है. इससे खून में हीमोग्‍लोबि‍न का स्‍तर बढता है और कोलेस्‍ट्रॉल भी नियंत्रित रखता है. बच्‍चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिये प्रोटीन आवश्‍यक है. ऐसे में रोजाना बादाम खिलाना ना केवल उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मददगार होता है, बल्‍क‍ि यह प्रतिरोधक क्षमता भी बढाता है. Also Read - Fitness Tips: Want Abs Like Ranveer Singh? Have A Look At His Diet Plan And Workout Routine | Watch Video

अखरोट: सर्द‍ियों में अखरोट सबसे सेहतमंद माना जाता है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जिसे ब्रेन फूड भी कहा जाता है. इसकी वजह से अच्‍छी नींद आती है. इसमें बी1, बी2, बी6 और फोलिक एसिड के अलावा आयरन, कैल्‍श‍ियम, कॉपर,मैग्‍नीशियम, मैगनीज, पोटैशियम, फोस्‍फोरस और जिंक भी होता है. अखरोट से दिमाग का विकास होता है. Also Read - Keep Your Kids Healthy And Safe During Winter By Following These Amazing Health Tips, Watch Video

पिस्‍ता: पिस्‍ता में बहुत सारे मिनरल्‍स होते हैं. जैसे कि आयरन, कैल्‍श‍ियम, पोटैशियम, मैगनीशियम, कॉपर और फोस्‍फोरस. इसमें विटामिन ई, कैरोटेनॉयड्स, एंटीऑक्‍सीडेंट और लूटीन होता है. इसे खाने से बच्‍चों में त्‍वचा संबंधित बीमारियां नहीं होतीं. सर्द‍ियों में त्‍वचा से संबंधित बीमारियां सामान्‍य होती हैं.

किशमिश: किशमिश में आयरन कॉपर, फोस्‍फोरस, मैग्‍नीशियम और पोटैशियम होता है. जो बच्‍चों की हड्ड‍ियों को मजबूत बनाता है. अगर आपके बच्‍चे को अक्‍सर कॉन्‍स्‍ट‍िपेशन रहता है तो उसके खाने में किशमिश शामिल करें, उसे इस समस्‍या से आराम मिलेगा.