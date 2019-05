New Delhi: The counting of votes for 542 Lok Sabha seats began at 8 AM on Thursday, and the results for that would be declared by evening. The voting for 542 parliamentary seats took place in seven-phased Lok Sabha elections, starting April 11 till May 19.

Congress heavyweights include Rahul Gandhi who is contesting from Wayanad (Kerala) and Amethi (Uttar Pradesh) constituencies respectively, while Sonia Gandhi is fighting from Rae Bareli Lok Sabha seat. The other noted personalities in the fray include former Madhya Pradesh chief minister Digvijaya Singh from Bhopal parliamentary seat, Shashi Tharoor from Thiruvananthapuram Lok Sabha seat. Malliakarjun Kharge is fighting from Gulbarga (Karnataka) seat while B.K. Hariprasad is contesting from Bangalore South Lok Sabha seat. Rajasthan Chief Minister and senior Congress leader Ashok Gehlot’s son Vaibhav Gehlot is contesting from Jodhpur seat in Rajasthan and former BJP leader Savitri Phule is fighting from Bahraich (Uttar Pradesh) seat.

State ConstituencyTrailingTrailing Name of Candidate Leading/trailing Andaman & Nicobar Andaman & Nicobar Kuldeep Rai Sharma Trailing Andhra Pradesh Amalapuram-SC Janga Gowtham NA Andhra Pradesh Anakapalli Sreeram Murthy NA Andhra Pradesh Anantapur Kuncham Rajeev Reddy NA Andhra Pradesh Araku-ST Ms Sruth V. Devi NA Andhra Pradesh Bapatla-SC Jesudasu Seelam NA Andhra Pradesh Chittoor-SC Dr. Cheemala Rangappa NA Andhra Pradesh Eluru Jettl Gurunadha Rao NA Andhra Pradesh Guntur Shaik Mastan Vali NA Andhra Pradesh Hindupur KT Sreedhar NA Andhra Pradesh Kadapa Gundlakunta Sreeramulu NA Andhra Pradesh Kakinada MM Pallam Raju NA Andhra Pradesh Kurnool Ahmed Ali Khan NA Andhra Pradesh Machilipatnam Gollu Krishna NA Andhra Pradesh Nandyal J. Lakshmi Narasimha Yadav NA Andhra Pradesh Narasaraopet Pakkala Suribabu NA Andhra Pradesh Narsapuram Kanumuri Bapiraju NA Andhra Pradesh Nellore Chevuru Devakumar Reddy NA Andhra Pradesh Ongole Dr. Sdjm Prasad NA Andhra Pradesh Rajahmundry Nalluri Vijaya Srinivasa Rao NA Andhra Pradesh Rajampet Mohd Shahjahan Basha NA Andhra Pradesh Srikakulam Dola Jaganmohan Rao NA Andhra Pradesh Tirupati-SC Chinta Mohan NA Andhra Pradesh Vijayawada Naraharasetti Narsimha Rao NA Andhra Pradesh Visakhapatnam Ramana Kumari Pedada NA Andhra Pradesh Vizianagaram Yedla AdlRaju NA Arunachal Pradesh Arunachal East James Lowangcha Wanglet Trailing Arunachal West Nabam Tuki Trailing Assam Autonomous District (ST) Biren Singh Engti Trailing Assam Barpeta Abdul Khaleque Leading Assam Dhubri Abu Taher Bepari Leading Assam Dibrugarh Paban Singh Ghatowar Leading Assam Gauhati Smt. Bobbeeta Sharma Trailing Assam Jorhat Sushanta Borgohain Trailing Assam Kaliabor Gaurav Gogoi Leading Assam Karimganj (SC) Swarup Das NA Assam Kokrajhar(St) Sabda Ram Rabha NA Assam Lakhimpur Anil Borgohain Trailing Assam Mangaldoi Bhubaneswar Kalita Trailing Assam Nowgong Pradyut Bordoloi Leading Assam Silchar Sushmita Dev Trailing Assam Tezpur M.G.V.K. Bhanu Trailing Bihar Katihar Tariq Anwar Trailing Bihar Kishanganj Mohammad Javed Leading Bihar Munger Smt. Neelam Devi Trailing Bihar Patna Sahib Shatrughan Sinha Trailing Bihar Purnia Uday Singh Trailing Bihar Samastipur (SC) Dr. Ashok Kumar Trailing Bihar Sasaram (SC) Smt. Meira Kumar NA Bihar Supaul Smt Ranjeet Ranjan Trailing Bihar Valmiki Nagar Shashwat Kedar Trailing Chandigarh Chandigarh Pawan Kumar Bansal Trailing Chhattisgarh Bastar (ST) Deepak Baij Leading Chhattisgarh Bilaspur Atal Shrivastav Trailing Chhattisgarh Durg Smt. Pratima Chandrakar Trailing Chhattisgarh Janjgir – Champa-SC Ravi Bhardwaj Trailing Chhattisgarh Kanker (ST) Biresh Thakur Trailing Chhattisgarh Korba Smt. Jyotsna Mahant Leading Chhattisgarh Mahasamund Dhanendra Sahu Leading Chhattisgarh Raigarh (ST) Laljeet Singh Rathia Trailing Chhattisgarh Raipur Pramod Dubey Trailing Chhattisgarh Rajnandgaon Bholaram Saiiu Trailing Chhattisgarh Surguja-ST Khel Sai Singh Trailing Dadra & Nagar Haveli Dadar and Nagar Haveli (ST) Prabhu Ratnabhai Tokiya NA Daman & Diu Daman & Diu Ketan Patel Trailing Goa North Goa Girish Chodankar Trailing Goa South Goa Francisco Sardinha Leading Gujarat Ahmedabad East Geetaben Patel Trailing Gujarat Ahmedabad West (SC) Raju Paramar Trailing Gujarat Amreli Paresh Dhanani Trailing Gujarat Anand Bharatsinh M. Solanki Trailing Gujarat Banaskantha Parthibhai Bhatol Trailing Gujarat Bardoli (ST) Tushar Chaudhary Trailing Gujarat Bharuch Sherkhan Abdul Shakur Pathan Trailing Gujarat Bhavnagar Manhar Patel Trailing Gujarat Chhota Udaipur (ST) Ranjit Mohansinh Rathwa Trailing Gujarat Dahod (ST) Babubhai Kataria Trailing Gujarat Gandhinagar Dr C.J. Chavda Trailing Gujarat Jamnagar Murubhai Kandoriya Trailing Gujarat Junagadh Punjabhai Vansh Trailing Gujarat Kachahh-SC Naresh N. Maheshwari Trailing Gujarat Kheda Bimal Shah Trailing Gujarat Mahesana A J Patel Trailing Gujarat Navsari Dharmesh Bhimbhai Patel Trailing Gujarat Panchmahal V K Khant Trailing Gujarat Patan Jagdish Thakor Trailing Gujarat Porbandar Lalit Vasoya Trailing Gujarat Rajkot Lalit Kagathapa Trailing Gujarat Sabarkantha Rajendra Thakor Trailing Gujarat Surat Ashok Adhevada Trailing Gujarat Surendranagar Somabhai Patel Trailing Gujarat Vadodara Prashant Patel Trailing Gujarat Valsad (ST) Jitu Chaudhary Trailing Haryana Ambala – Sc Kum. Selja Trailing Haryana Bhiwani-Mahendragarh Ms. Shruti Chaudhary Trailing Haryana Faridabad Lalit Nagar Trailing Haryana Gurgaon Capt. Ajay Singh Yadav Trailing Haryana Rohtak Deepender Singh Hooda Trailing Haryana Sirsa – SC Ashok Tanwar Trailing Himachal Pradesh Hamirpur Ram Lal Thakur Trailing Himachal Pradesh Kangra Pawan Kajal Trailing Himachal Pradesh Mandi Ashrey Sharma Trailing Himachal Pradesh Shimla-Sc Dr. Col. Dhani Ram Shandil Trailing Jammu & Kashmir Anantnag Ghulam Ahmad Mir Trailing Jammu & Kashmir Baramulla Haji Farooq Ahmad Mir NA Jammu & Kashmir Jammu Raman Bhalla Trailing Jammu & Kashmir Ladakh Rigzin Spalbar NA Jammu & Kashmir Udhampur Vikramaditya Singh NA Jharkhand Chatra Manoj Kumar Yadav Trailing Jharkhand Dhanbad Kirti Azad Trailing Jharkhand Hazaribagh Shri Gopal Sahu Trailing Jharkhand Khunti-St Kalicharan Munda Trailing Jharkhand Lohardaga-ST Sukhdeo Bhagat Trailing Jharkhand Ranchi Subodh Kant Sahay Trailing Jharkhand Singhbhum-ST Smt. Geeta Kora Leading Karnataka Bagalkot Veena Kashappanavar Trailing Karnataka Bangalore Central Rizwan Arshad Trailing Karnataka Bangalore North Krishna Byregowda Trailing Karnataka Bangalore Rural D.K Suresh Ledaing Karnataka Bangalore South B.K. Hariprasad Trailing Karnataka Belgaum Virupakshi S. Sadhunnavar Trailing Karnataka Bellary U.S. Ugrappa Trailing Karnataka Bidar Eshwar Khandre B. Trailing Karnataka Chamrajanagar R.Dhruva Narayana Trailing Karnataka Chikkballapur Dr. M. Veerappa Moily NA Karnataka Chikkodi Prakash Hukkeri Trailing Karnataka Chitradurga (SC) B.N. Chandrappa Trailing Karnataka Dakshina Kannada Mithun M Rai Trailing Karnataka Davanagere Shamanur Shivashankarappa Trailing Karnataka Dharwad Vinay Kulkarni Trailing Karnataka Gulbarga (SC) Malliakarjun Kharge Trailing Karnataka Haveri D.R. Patil Trailing Karnataka Kolar K.H. Muniyappa Trailing Karnataka Koppal Rajashekhar Hitnal Trailing Karnataka Mysore C. H. Vijayshankar Trailing Karnataka Raichur B.V. Nayak Trailing Kerala Alappuzha Shanimol Usman (INC) NA Kerala Alathur Ramya Haridas (INC) Leading Kerala Attingal Adoor Prakash (INC) Leading Kerala Chalakudy Benny Behanan (INC) Leading Kerala Ernakulam Hibi Eden (INC) Leading Kerala Idukki Dean Kuriakose (INC) Leading Kerala Kannur K Sudhakaran (INC) Leading Kerala Kasargod Rajmohan Unnithan (INC) Leading Kerala Kozhikode MK Raghavan (INC) Trailing Kerala Mavelikara Kodikunnil Suresh (INC) NA Kerala Palakkad VK Sreekandan (INC) NA Kerala Pathanamthitta Anto Antony (INC) NA Kerala Thiruvananthapuram Shashi Tharoor (INC) Leading Kerala Thrissur TN Prathapan (INC) Leading Kerala Vadakara K Muraleedharan (INC) Leading Kerala Wayanad Rahul Gandhi (INC) Leading Lakshadweep Lakshadweep (ST) M. Handullah Sayeed Lost Madhya Pradesh Balaghat Madhu Bhagat Trailing Madhya Pradesh Betul -ST Ramu Tekam Trailing Madhya Pradesh Bhind – SC Dewasish Jararia Trailing Madhya Pradesh Bhopal Digvijaya Singh Trailing Madhya Pradesh Chhindwara Nakul Nath Leading Madhya Pradesh Damoh Pratap Singh Lodhi Trailing Madhya Pradesh Dewas – SC Prahlad Tipaniya Trailing Madhya Pradesh Dhar – ST Dinesh Girwal Trailing Madhya Pradesh Guna Jyotiraditya Scindia Trailing Madhya Pradesh Gwalior Ashok Singh Trailing Madhya Pradesh Hoshanghabad Shailendra Diwan Trailing Madhya Pradesh Indore Pankaj Sanghvi Trailing Madhya Pradesh Jabalpur Vivek Tankha Trailing Madhya Pradesh Khajuraho Smt Kavita Singh W/O Natiraja Trailing Madhya Pradesh Khandwa Arun Yadav Trailing Madhya Pradesh Khargone – ST Dr. Govind Muzaalda Trailing Madhya Pradesh Mandla – ST Kamal Maravi Trailing Madhya Pradesh Mandsour M.S Meenakshi Natarajan Trailing Madhya Pradesh Morena Shri Ram Niwas Rawat Trailing Madhya Pradesh Rajgarh Smt. Mona Sustani Trailing Madhya Pradesh Ratlam -ST Kanti Lal Bhuria Trailing Madhya Pradesh Rewa Siddharth Tiwari Trailing Madhya Pradesh Sagar Prabhusingh Thakur Trailing Madhya Pradesh Satna Raja Ram Tripathi Trailing Madhya Pradesh Shahdol -ST Smt Pramila Singh Trailing Madhya Pradesh Sidhi Ajay Singh Rahul Trailing Madhya Pradesh Tikamgarh -SC Smt Kiran Ahirwar Trailing Madhya Pradesh Ujjain – SC Babulal Malviya Trailing Madhya Pradesh Vidisha Shailendra Patel Trailing Maharashtra Akola Hidayatullah Barakatullah Patel Maharashtra Aurangabad Subhash Zambad Maharashtra Bhiwandi Suresh Kashinath Taware Trailing Maharashtra Chandrapur Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar Leading Maharashtra Dhule Kunal Rohidas Patil Trailing Maharashtra Gadchiroli-Chimur (ST) Dr. Namdev Dalluji Usendi Trailing Maharashtra Hingoli Wankhede Subhashrao Bapurao Trailing Maharashtra Jalna Vilas Keshavrao Autade Trailing Maharashtra Latur (SC) Machhlindra Kamant Trailing Maharashtra Mumbai North Smt. Urmila Matondkar Trailing Maharashtra Mumbai North West Sanjay Nirupam Trailing Maharashtra Mumbai South-Central Eknath Gaikwad Trailing Maharashtra Mumbai-North-Central Smt. Priya Dutt Trailing Maharashtra Mumbai-South Milind Murli Deora Trailing Maharashtra Nagpur Nana Patole Trailing Maharashtra Nanded Ashok Shankarrao Chavan Trailing Maharashtra Nandurbar (ST) K.C. Padavi Trailing Maharashtra Pune Mohan Joshi Trailing Maharashtra Ramtek Kishore Uttamrao Gajbhiye Trailing Maharashtra Ratnagiri-Sindhudurg Navinchandra Bandivadekar Trailing Maharashtra Raver Dr Ulhas Patil Trailing Maharashtra Shirdi – SC Bhausaheb Kamble Trailing Maharashtra Solapur (SC) Sushil Kumar S. Sinde Trailing Maharashtra Wardha Adv. Charulata Khajashigh Tokas Trailing Maharashtra Yavatmal-Washim Manikrao G. Thakare Trailing Manipur Inner Manipur Oinam Nabakishore Singh Trailing Manipur Outer Manipur K. James NA Meghalaya Shillong (ST) Vincent H Pala Leading Meghalaya Tura (ST) Dr Mukul M Sangma Trailing Nagaland Nagaland K.L.Chishi Leading Odisha Aska Not Declared Odisha Balasore Navajyoti Patnaik Odisha Balasore Navajyoti Patnaik Odisha Bargarh – ST Pradeep Kumar Devta Odisha Berhampur V.Chandrasekhar Naidu Odisha Bhadrak – SC Ms. Madhumita Sethi Odisha Bhubaneswar Not Declared Odisha Bolangir Samarendra Mishta Odisha Cuttack Panchanan Kanungo Odisha Dhenkanal Brig K. P. Singhoeo Odisha Jagatsinghpur – SC Ms. Pratima Mallick Odisha Jajpur (SC) Manas Jena Odisha Kalahandi Bhakta Charan Das Odisha Kandhamal Manoj Kumar Acharya Odisha Kendrapara Dharanidhar Nayak Odisha Keonjhar-ST Fakir Mohan Naik Odisha Koraput (ST) Saptagiri Sankar Ulaka Odisha Mayurbhanj Not Declared Odisha Nabarangpur Pradeep Kumar Majhi Odisha Puri Satya Prakash Nayak Odisha Sundargarh -ST Geore Tirkey Pudechery Puducherry V. Vaithilingam Punjab Amritsar Gurjit Singh Aujla Punjab Anandpur Sahib Manish Tewari Punjab Faridkot – SC Mohd. Sadique Punjab Fatehgarh Sahib – SC Dr. Amar Singh Punjab Gurdaspur Sunil Jakhar Punjab Hoshiarpur (SC) Rajkumar Chabbewal Punjab Jalandhar (SC) Santokh Singh Shaudhary Punjab Khadoor Sahib Jasbir Singh Gill (Dimpa) Punjab Ludhiana Ravneet Singh Bittu Punjab Patiala Preneet Kaur Punjab Sangrur Kewal Singh Dhillon Rajasthan Ajmer Rijju Jhunjhunuwala Rajasthan Alwar Jitendra Singh Rajasthan Banswara – ST Tarachand Bhagora Rajasthan Barmer Manvendra Singh Rajasthan Bharatpur – SC Abhijit Kumar Jatav Rajasthan Bhilwara Rampal Sharma Rajasthan Chittorgarh Gopal Singh Idwa Rajasthan Churu Rafioue Mandelia Rajasthan Dausa – ST Smt. Savita Meena Rajasthan Ganganagar (SC) Bharatram Meghwal Rajasthan Jaipur Smt. Jyoti Khandelwal Rajasthan Jaipur Rural Krishna Punia Rajasthan Jalore Ratan Dewasi Rajasthan Jhalawar-Baran Pramod Sharma Rajasthan Jhunjhunu Shrawan Kumar Rajasthan Jodhpur Vaibhav Gehlot Rajasthan Karauli – Dholpur – SC Sanjay Kumar Jatav Rajasthan Kota Ramnarayan Meena Rajasthan Nagaur Dr Jyoti Mirdha Rajasthan Pali Badri Ram Jakhar Rajasthan Rajsamand Devkinandan Gurjar Rajasthan Rikanfr – SC Madangopal Meghwal Rajasthan Sikar Subhash Maharia Rajasthan Tonk-Sawai Madhopur Namo Narain Meena Rajasthan Udaipur-ST Raghuveer Singh Meena Sikkim Sikkim Bharat Basnett Tamil Nadu Arani Dr. M K. Vishnu Prasad Tamil Nadu Kanniyakumari H. Vasanthakumar Tamil Nadu Karur Selvi Jothimani Tamil Nadu Krishnagiri Dr. A Chellakumar Tamil Nadu Theni Evks Elangovan Tamil Nadu Tiruchirappalli Su. Thirunnavukkarasar Tamil Nadu Tiruvallur-SC Dr. K Jayakumar Tamil Nadu Virudhunagar Manickam Tagore Tamil Nadu Sivaganga Karti P Chidambaram Telangana Adilabad (ST) Ramesh Rathod Telangana Bhongir Komatireddy Venkat Reddy Telangana Chelvella Konda Vishweshwar Reddy Telangana Hyderabad Firoz Khan Telangana Karimnagar Ponnam Prabhakar Telangana Khammam Smt. Renuka Choudhary Telangana Mahabubabad (ST) Porika Balram Naik Telangana Mahabubnagar Dr. Ch. Vamshichand Reddy Telangana Malkajgiri A Revanth Reddy Telangana Medak Gali Anil Kumar Telangana Nagarkurnool – SC Dr. Mallu Ravi Telangana Nalgonda� N. Uttam Kumar Reddy Telangana Nizamabad Madhu Yashki Guud Telangana Peddapalli – SC A Chandra Sekhar Telangana Secunderabad M. Anjan Kumar Yadav Telangana Warangal – SC Dommati Sambaiah Telangana Zahirabad K Madan Mohan Rao Tripura Tripura East-ST Maharaj Kumari Pragya Debburman Tripura Tripura West Subal Bhowmick Uttar Pradesh Agra-SC Mrs Preeta Harit Uttar Pradesh Akbarpur Rajaram Pal Uttar Pradesh Aligarh Ch. Brijender Singh Uttar Pradesh Ambedkar Nagar Ummed Singh Nishad Uttar Pradesh Amethi Rahul Gandhi Uttar Pradesh Amroha Sachin Choudhary Uttar Pradesh Aonla Kumar Sarvaraj Singha� Uttar Pradesh Badaun Saleem Iqbal Shervani Uttar Pradesh Bahraich-SC Smt. Savitri Phule Uttar Pradesh Banda Bal Kunwar Patel Uttar Pradesh Bansgaon-SC Kush Saurabh Uttar Pradesh Barabanki-SC Tanuj Punia Uttar Pradesh Bareilly Praveen Aron Uttar Pradesh Basti Raj Kishore Singh Uttar Pradesh Bhadohi Rama Kant Yadav Uttar Pradesh Bijnor Naseemuddin Siddioui (In place of Indira Bhatti) Uttar Pradesh Bulandshahr-SC Banshi Singh Uttar Pradesh Chandauli Smt. Shiv Kanya Kushwah Uttar Pradesh Deoria Niaz Ahmed Uttar Pradesh Dhaurahra Jitin Prasad Uttar Pradesh Etawah-SC Ashok Dohare Uttar Pradesh Faizabad Nirmal Khatri Uttar Pradesh Farrukhabad Salman Khursheed Uttar Pradesh Fatehpur Rakesh Sachan Uttar Pradesh Fatehpur Sikri Raj Babbar Uttar Pradesh Gautam Buddha Nagar Dr. Arvind Kumar Singh Uttar Pradesh Ghaziabad Smt. Dolly Sharma Uttar Pradesh Ghazipur Ajit Pratap Kushwah Uttar Pradesh Ghosi Bal Krishna Chauhan Uttar Pradesh Gonda Smt. Krishna Patel Uttar Pradesh Hamirpur Pritam Lodhi Uttar Pradesh Hardoi-SC Virendra Kumar Verma Uttar Pradesh Hathras-SC Trilokiram Diwakar Uttar Pradesh Jalaun-SC Brij Lal Khabri Uttar Pradesh Jaunpur Dewrata Mishra Uttar Pradesh Jhansi Aov. Shiv Saran Kushwah Uttar Pradesh Kairana Harendra Singh Malik Uttar Pradesh Kaiserganj Vinay Kumar Pandey Uttar Pradesh Kanpur Sri Prakash Jaiswal Uttar Pradesh Kaushambi-SC Girish Chand Pasi Uttar Pradesh Kheri Zafar Ali Naqvi Uttar Pradesh Kushi Nagar R.P.N. Singh Uttar Pradesh Lalganj-SC Pankaj Mohan Sonkar Uttar Pradesh Lucknow Acharya Pramod Krishnam Uttar Pradesh Maharajganj Supriya Shrinate (In place of Tanushree Tripathi) Uttar Pradesh Mathura Mahesh Pathak Uttar Pradesh Meerut Harendra Agarwal (In place of Dr. O.P. Sharma) Uttar Pradesh Mirzapur Lalitesh Pati Tripathi Uttar Pradesh Misrikh-SC Ms. Manjari Rahi Uttar Pradesh Mohanlalganj-SC R K Chaudhary (In place of Ramasharkar Bhargava) Uttar Pradesh Moradabad Imran Pratapgarhiya (In place of Raj Babbar) Uttar Pradesh Nagina-SC Smt. Omwati Devi Jatav Uttar Pradesh Phulpur Pankaj Niranjan Uttar Pradesh Pratapgarh Smt. Ratna Singh Uttar Pradesh Rae Bareli Smt. Sonia Gandhi Uttar Pradesh Rampur Sanjay Kapoor Uttar Pradesh Robertsganj-SC Bhagwati Prasad Choudhary Uttar Pradesh Saharanpur Imran Masood Uttar Pradesh Salempur Rajesh Mishra Uttrakhand Almora (SC) Pradeep Tamta Uttrakhand Garhwal Manish Khanduri Uttrakhand Hardwar Ambrish Kumar Uttrakhand Nainital-Udhamsingh Nagar Harish Rawat Uttrakhand Tehri Garhwal Pritam Singh West Bengal Alipurduars -ST Mohan Lal Basumata West Bengal Arambagh-SC Smt Jyoti Das West Bengal Asansol Biswarup Mondal West Bengal Baharampur Adhir Ranjan Chowdhury West Bengal Balurghat Sadik Sarkar West Bengal Bangaon -SC Sourav Prasad West Bengal Barasat Smt Subrota (Rashu) Dutta West Bengal Bardhaman Durgapur Ranjit Mukherjee West Bengal Bardhaman Purba-SC Siddharth Majumder West Bengal Barrackpore Md. Alam West Bengal Basirhat Quazi Abdur Rahim West Bengal Birbhum Imam Hossain West Bengal Bishnupur-SC Narayan Chandra Khan West Bengal Bolpur-SC Abhjit Saha West Bengal Cooch Behar -SC MS. Priya Roy Chowdhury West Bengal Darjeeling Shankar Malakar West Bengal Diamond Harbour Soumya Aich Roy West Bengal Dum Dum Saurav Baha West Bengal Hooghly Pratul Saha West Bengal Howrah Smt. Suvra Ghosh West Bengal Jalpaiguri-SC Mani Kumar Darnal West Bengal Jangipur Abhijit Mukherjee West Bengal Jhargram-ST Jagyeswar Hemb Ram West Bengal Joynagar-SC Tapan Mondal West Bengal Kanthi Dipak Kumar Das West Bengal Kolkata Dakshin Smt Mita Chakraborty West Bengal Krishnanagar Intaj Ali Shah West Bengal Maldaha Dakshin Abu Hasem Khan Chowdhury West Bengal Maldaha Uttar Isha Khan Chowdhury West Bengal Mathurapur-SC Krittibas Sardar West Bengal Medinipur Sambhunath Chatterjee West Bengal Murshidabad Abu Hema West Bengal Purulia Nepal Mahato West Bengal Raiganj Smt. Deepa Dasmunshi West Bengal Ranaghat -SC Smt Minati Biswas West Bengal Serampore Debabrata Biswas West Bengal Tamluk Dr Lakshman Chandra Seth West Bengal Uluberia Smt Shoma Ranisree Roy Uttar Pradesh Sambhal Maj J P Singh Uttar Pradesh Sant Kabir Nagar Parvez Khan Uttar Pradesh Shahjahanpur-SC Brahm Swaroop Sagar Uttar Pradesh Shrawasti Shri Dhirender Pratap Singh Uttar Pradesh Sitapur Smt. Kaisar Jahan Uttar Pradesh Sultanpur Dr. Sanjay Singh Uttar Pradesh Unnao Smt. Annu Tandon West Bengal Ghatala Khandakar Mohammad Saifullah West Bengal Jhargram-St Jagyeswar Hembram

Meanwhile, twelve of 14 exit polls on Sunday predicted the NDA getting a full majority with seats ranging seats from 282 to 365. A party or an alliance needs 271 seats to form the government as Lok Sabha elections have been held on 542 of 543 seats. The exit polls predicted the Congress-led United Progressive Alliance getting 82 to 165 seats. Six exit polls predicted that “other” parties were likely to get more seats than the UPA.