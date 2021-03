मुंबई: दादरा और नगर हवेली के सासंद मोहन डेलकर के मौत के मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन लोगों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिनके नामों का जिक्र निर्दलीय लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर ने अपने सुसाइड नोट में किया था. Also Read - Mumbai Local Trains Being Used By 36 Lakh People Everyday Since Feb Reopening

आपको बता दें कि दादरा और नगर हवेली के सात बार के लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर (58) मुंबई के एक होटल में 22 फरवरी को मृत पाए गए थे. नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे पर कहा कि डेलकर ने अपने सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि उन्हें कथित रूप से परेशान किया जा रहा था. पटोले ने कहा कि मोहन डेलकर ने पहले कहा था कि वह महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय प्रशासन (केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली) पर भरोसा नहीं है. जिस प्रकार न्यायमूर्ति लोया मामला महाराष्ट्र में हुआ और उसे दबा दिया गया.

कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल किया कि डेलकर के सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम का जिक्र है, उनके खिलाफ अभी तक कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया है. कांग्रेस विधायक ने कोविड-19 (Covid-19) महामारी और महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था.