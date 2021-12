मुंबई: टीम इंडियाचा फिरकीपटू गोलंदाज हरभजन सिंग (Harbhajan Singh) याने शुक्रवारी मोठी घोषणा केली. ती म्हणजे त्याने आंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेटमधून (International Cricket) संन्‍यास घेतला आहे. हरभजन अर्थात भज्जीने ट्वीट करत त्याच्या निवृत्तीची घोषणा केली आहे. हरभजन सिंगने 1998 मध्ये वयाच्या 17 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. सन 2016 मध्ये झालेल्या आशिया कपमध्ये ढाकाच्या शेर ए बंगाल स्‍टेडियमवर भज्जीने त्याच्या करिअरमधील शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता. टीम इंडियाविरुद्ध यूएई अशी ही लढत झाली होती. आता 23 वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर भज्जीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केला आहे.Also Read - Virat Kohli चा स्वभाव चांगला, पण खूप भांडतो! बीसीसीआय अध्यक्ष Sourav Ganguly चं मोठं विधान

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 2001 मध्ये झालेल्या टेस्ट सीरिज टीम इंडियाने जिंकली होती. या विजयात हरभजनचा सिंहाचा वाटा होता. तसेच 2007 टी-20 वर्ल्डकप आणि 2011 वन-डे वर्ल्डकप दरम्यानही हरभजन टीमचा सदस्य होता. Also Read - Sachin Tendulkar लवकरच टीम इंडियामध्ये दिसणार! Sourav Ganguly ने दिले संकेत

All good things come to an end and today as I bid adieu to the game that has given me everything in life, I would like to thank everyone who made this 23-year-long journey beautiful and memorable.

My heartfelt thank you 🙏 Grateful .https://t.co/iD6WHU46MU

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 24, 2021