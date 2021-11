मुंबई : अभिनेता रणवीर सिंगचा (Ranveer Singh) बहुप्रतिक्षित ’83’ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज ( 83 Official Trailer Released) झाला आहे. हा ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मीडिया आणि चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ट्विटरवरही ‘व्हॉट अ रिलीज’ असा ट्रेंड होत आहे. ट्रेलरमध्ये (’83’ movie) रणवीर सिंगचा अभिनय आणि भारतीय क्रिकेट संघाचा विजय पाहून चाहते उत्साहित आहेत. या चित्रपटाचा ट्रेलर पाहिल्यानंतर सर्व क्रिकेट चाहत्यांच्या अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहणार नाहीत. (83 Official Trailer : Thrilling trailer of ’83’ movie has been released)Also Read - Rape and Murder: मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ! प्रसिद्ध एक्ट्रेसला मिळाली बलात्कार आणि हत्येची धमकी

बॉलिवूडच्या या बहुप्रतिक्षित चित्रपटाचा ट्रेलर ('83' Film) खूपच दमदार आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये तुम्हाला भारताने पहिला विश्वचषक (First World Cup) जिंकला त्या 1983 च्या ऐतिहासिक क्षणाचा अनुभव घेता येईल. माजी दिग्गज क्रिकेटपटू आणि कर्णधार कपिल देव (Kapil Dev) यांच्या भूमिकेतील अभिनेता रणवीर सिंगचा लूक तुम्हाला वेड लावल्याशिवाय राहणार नाही.

कपिल देवसोबत तंतोतंत जुळणारा रणवीरचा लूक

चित्रपटाचा ट्रेलर तर दमदार आहेच शिवाय ट्रेलरमधील रणवीर सिंगचा लूक पाहून अनेकजण प्रभावित झाले आहेत. ट्रेलरमध्ये रणवीर हुबेहूब कपिल देवसारखा दिसतोय. या चित्रपटात कपिल देव यांच्या पत्नीची भूमिका साकारणारी दीपिका पदुकोणनेही (Deepika Padukone) कपिल देव यांच्या पत्नीच्या लूकला न्याय दिलेला दिसत आहे.

चित्रपटाच्या ट्रेलर तुम्हाला क्रिकेटच्या जगात भारताच्या विश्वचषक विजयाच्या प्रवासात घेऊन जातो आणि जो इतिहास रचला गेला त्याचा अनुभव देतो. हा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरा उतरला आहे. 83 मध्ये पहिल्या विश्वचषक विजयाच्या प्रवासातील तुम्हाला संघर्ष, विजय आणि पराभवही पाहायला मिळेल. चित्रपटाच्या ट्रेलरला सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांकडून देखील उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.