मुंबई : बहुप्रतिक्षित मराठी वेब सीरीज ‘आणि काय हवं’चा (Aani Kay Hava) तिसरा सीझन नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. 6 ऑगस्टला जुई आणि साकेत ही जोडी (Jui and Saket couple) पुन्हा एकदा नवे विषय घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत. मासिक पाळीसारखा विषय सुरेखपणे हाताळत ‘आणि काय हवं’चा तिसरा सिझन (Aani Kay Hava Season 3) चाहत्यांच्या पसंतीस उतरला आहे.

‘आणि काय हवं’चे आधिचे दोन्ही सीझन प्रेक्षकांच्या चांगलेच पसंतीस पडले होते. त्यानंतर तिसरा सीझनची सर्वांनाच प्रतिक्षा होती. वरुण नार्वेकर दिग्दर्शित ‘आणि काय हवं’ सीरीजमध्ये प्रिया बापट (Priya Bapat) आणि उमेश कामत (Umesh Kamat) या रिअल लाईफ जोडीत प्रचंड उत्तम काम केलं आहे. या दोघांची रील लाइफ केमिस्ट्रीदेखील प्रेक्षकांना चांगलीच आवडली आहे. या सीरीजमध्ये हलके फुलके विषय अतिशय सुरेख पद्धतीने मांडले आहेत. (Aani Kay Hava Season 3 Third season of ‘Aani Kay Havan’ screened Jui and Saket couple chemistry Priya Bapat Umesh Kamat)

‘आणि काय हवं’च्या पहिल्या भागात लग्न झाल्यावर काय गमती जमती घडतात, नवरा बायकोने एकमेकांना कसं समजून घ्यावं, लग्नानंतर आयुष्यात काय बदल होतात या विषयांना हात घालण्यात आला होता. तर दुसऱ्या सिझनमध्ये लग्नाच्या तीन वर्षांनतंर दोघांच्या नात्यातील प्रगल्भता दिसली होती. आता तिसऱ्या सीझनमध्ये (Aani Kay Hava Season 3) जुई आणि साकेतनं लग्नाचा पाच वर्षांचा टप्पा गाठला आहे. आता दैनिक जीवनात नवीन बोलण्यासारखं काहीच उरलेलं नाही, याची त्यांना होते.

‘आणि काय हवं 3’ मध्ये ‘पिरीएड्स’ अर्थात मासिक पाळी सारखा विषय हाताळण्यात आला आहे. तिसऱ्या भागात ‘जुई’ आणि ‘साकेत’ एका समारंभाला जाण्यासाठी निघतात आणि जुईला ‘पिरीएड्स’ आल्याचे लक्षात येते. त्यानंतर तिचे मूड स्विंग्स, साकेतला तिच्याबद्दल वाटणारी काळजी, लहानपणीच्या मासिक पाळी संबंधीच्या दोघांच्या आठवणी, सॅनिटरी पॅड हे अगदी छान आणि हलक्याफुलक्या पद्धतीने मांडण्यात दिग्दर्शक वरूण नार्वेकर ( Director Varun Narvekar) यशस्वी झाले आहेत. (Aani Kay Hava Season 3 Third season of ‘Aani Kay Havan’ screened Jui and Saket couple chemistry Priya Bapat Umesh Kamat)