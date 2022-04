Ayushmann Khurrana Film An Action Hero: बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुरानाचा (Ayushmann Khurrana) आगामी चित्रपट ‘अॅन अॅक्शन हिरो’ची (An Action Hero) रिलीज डेट अखेर समोर आली आहे. अनेक दिवसांपासून त्याचे चाहते या चित्रपटाच्या रिलीज डेटच्या प्रतीक्षेत होते. निर्मात्यांनी आज (शुक्रवारी) चित्रपटाची रिलीज डेट (Release Date) जाहीर केली आहे. ‘अ‍ॅन अ‍ॅक्शन हिरो’ हा चित्रपट या वर्षाच्या अखेरीस 2 डिसेंबरला थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. आयुष्मान खुरानाचे चाहते (Ayushmann Khurrana’s upcoming film) त्याच्या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या चित्रपटात ‘पाताल लोक’ फेम अभिनेता जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) हा देखील एका दमदार भूमिकेत दिसणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी ‘अॅन अॅक्शन हिरो’ या चित्रपटाचा (An Action Hero movie) टीझर लाँच करण्यात आला होता, ज्याचे चाहत्यांनी भरभरून कौतुक केले होते.Also Read - Hritik Roshan ची एक्स वाईफ Sussanne Khan चे गोव्यात आलिशान हॉटेल, व्हिडिओ पाहून व्हाल आश्चर्यचकित!

चित्रपटाच्या रिलीजबद्दल बोलताना दिग्दर्शक अनिरुद्ध अय्यर म्हणाले, "आयुष्मान आणि जयदीप हे दोघेही उत्तम अभिनेते आहेत. आत्तापर्यंतचे आमचे शो खूप यशस्वी ठरले आहेत. आतापर्यंतच्या यशामुळे मी खूप खुश आहे. आमच्याकडे जे आहे ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हाला आता धीर धरवत नाहीये." निर्माते आनंद एल राय म्हणाले की, अॅक्शन हिरोच्या या थरारक प्रवासात त्यांचे दोन 'आवडते कलाकार आयुष्मान आणि जयदीप' असल्यामुळे त्यांना खूप आनंद होत आहे.

लंडनमधल्या आपल्या पहिल्या शेड्युलसोबत जानेवारी 2022 मध्ये या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात झाली होती. नुकतेच अभिनेता जयदीपने या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण केले आहे. चित्रपटाच्या रिलीज डेटबद्दल बोलताना निर्माता भूषण कुमार म्हणाले, “अ‍ॅन अ‍ॅक्शन हिरो चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमने या चित्रपटासाठी खूप मेहनत घेतली आहे. आनंद एल राय, भूषण कुमार आणि कृष्ण कुमार यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.