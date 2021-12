मुंबई : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसला (Jacqueline Fernandez) रविवारी मुंबई विमानतळावर (Mumbai Airport) रोखण्यात आले. इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी जॅकलिनला देश सोडण्यापासून रोखले. जॅकलिनविरोधात लूक आऊट सर्कुलर (LOC) जारी करण्यात आल्यामुळे तिला पुन्हा घरी जावे लागले. सुकेश चंद्रशेखर खंडणी प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अभिनेत्रीविरुद्ध एलओसी जारी केले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार जॅकलिन फर्नांडिसला एका शोसाठी दुबईतील मस्कतला जायचे होते.Also Read - Breaking News Live Updates: महामंडळाकडून 623 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, एसटी कर्मचारी संपावर ठाम

Actor Jacqueline Fernandez was stopped at the Mumbai Airport by immigration officials due to a LOC (Look Out Circular) in connection with a Rs 200 crore extortion case involving conman Sukesh. She was supposed to fly to Muscat: Sources

— ANI (@ANI) December 5, 2021