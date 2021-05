मुंबई : ‘चल छंय्या छंय्या’ आणि ‘मुन्नी बदनाम हुई’ गाण्यांवरील डान्सच्या माध्यामातून चाहत्यांच्या मनात घर केलेली अभिनेत्री मलाइका अरोरा (Malaika Arora) सतत आपल्या पर्सनल आणि फ्रोफेशनल कारणांमुळं चर्चेत असते. बॉलिवूड (bollywood) क्षेत्रात आपल्या डान्सच्या माध्यमातून धुमाकूळ घालणारी अभिनेत्री मलाइका सध्या रिअॅलिटी शो (reality show judge) ‘सुपर डान्सर चॅप्टर 4’मध्ये (Super Dancer Chapter 4) जजची जबाबदारी संभाळत आहे. या शोमध्ये मलाइकाने नुकताच एक खुलासा केला, तो ऐकून लोक चकित झाले आहे. Also Read - लॉकडाऊन असताना सुद्धा कुत्र्यासोबत रस्त्यावर फिरत होती मलायका, नेटिझन्सनी सुनावले खडेबोल

अभिनेत्री मलाइका अरोरा (Actress Malaika Arora) सध्या 47 वर्षांची आहे असून ती 19 वर्षांचा मुलगा अरहान खान (Arhaan Khan) याची आहे आहे. मात्र, आता 19 वर्षांच्यानंतर मलाइका पुन्हा एकदा आई बनण्याची प्लॅनिंग करत आहे. मलाइकाला एक मुलगी हवी आहे. याचा खुलासा तिने स्वत: रिअॅलिटी शो दरम्यान केला आहे.

रिअॅलिटी शोमधील स्पर्धक अंशिका राजपूतचा (Anshika Rajput) डान्स पाहून मलाइकाने मोठा खुलासा केला आहे. तिने सांगितले की तिला एका मुलीची इच्छा आहे. आपल्या भावना व्यक्त करताना तिने सांगितले की, तिच्या आसापास सर्व मुलेच आहे. ती एका मुलाची आई देखील आहे. मात्र, तिला एक मुलगी हवी आहे. जिच्यासोबत ती आपला मेकअप, शूज आणि कपडे शेअर करू शकेल. (actress Malaika Arora expressed her desire to be mother again)

मलाइका पुढे बोलताना म्हणाली की, मला मनापासून वाटते की माझी एक मुलगी असावी किंवा मी एखादी मुलगी दत्तक घ्यावी”. मलाइकाने आतापर्यंत अनेक बॉलिवूड गाण्यांवरील डान्सच्या माध्यमातून चाहत्यांनाच्या मनात घर केले आहे. वयाच्या 47 व्या वर्षी देखील ती अतिशय फिट आणि ग्लॅमरस आहे. तिचे सोशल मीडियावरील फोटो आजही चाहत्यांना घायाळ करतात. (actress Malaika Arora expressed her desire to be mother again)