मुंबई: वयाची पन्नाशी ओलांडली की आपण म्हातारे झालो, असा न्यूनगंड बहुतांश लोकांच्या मनात निर्माण होतो. आता आपण काळजी घ्यायला हवी, आपल्याला व्यायाम होणार नाही. जोर-बैठका मारता येणार नाही, असे क्रित्येक समज-गैरसमज लोकांमध्ये असतात. पण अभिनेता-मॉडेल मिलिंद सोमणचा (Milind Soman) फिटनेस तरुणाईला लाजवणारा आहे. मिलिंद सोमण याने वयाची पन्नाशी ओलांडली आहे. पण तो अजूनही तिशीतील तरुणांसारखा फीट आहे. मिलिंदचा फिटनेस पाहून लाखो तरुणी आजही त्याच्यावर फिदा होतात.

मिलिंद सोमणने त्याचा एक व्हिडीओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. MTV Show सुपरमॉडल ऑफ द ईयरमध्ये (Super Model of The Year) तो रँम वॉक करताना दिसतो आहे. मिलिंदचा शर्टलेस किलर लुक पाहून प्रेक्षक पाहातच राहिले. इतकंच नाही तर तिथे उपस्थित असलेली बॉलिवूड अभिनेत्री मलाइका अरोरा मिलिंदचा फिटनेस पाहून इम्प्रेस झाली. 'वाह द लुक', ओरडू लागली. आतापर्यंत मिलिंदचा हा व्हिडीओ लाखों लोकांनी पाहिला आहे.

View this post on Instagram A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning)

सुपरमॉडल ऑफ द ईयरच्या (Super Model of The Year) एपिसोडमध्ये मलायका अरोरानं (Malaika Arora) मिलिंद सोमनसोबत संवाद साधला. मिलिंद सोमण याने सांगितलं की, तो लाउड महिलांना पसंत करतो. अशा महिला माझे लक्ष वेधून घेतात, असेही मिलिंदने यावेळी सांगितले. त्यावर मलायका म्हणाली, तिचं मत पूर्णपणे याउलट आहे.



‘मला रफ अँड टफ’ पुरुष पसंत आहेत. चांगल्याप्रकारे किस करू शकणारे तरुण तर खूप आवडतात. गॉसिप करणारे तरुण अजिबात आवडत नसल्याचं मलायकानं सांगितलं. यावेळी अर्जुनचं नाव घेताच ती कमालीची लाजली.

मलायकाला नंतर असं विचारण्यात आलं की, तिला परिपूर्ण कोण ओळखतं? यावर तिनं अर्जुन कपूरचं नाव उच्चारलं. अर्जुन मला चांगल्याप्रकारे समजून घेतो. मला जास्त त्रास देखील देत नाही, असंही मलायकानं सांगितलं.