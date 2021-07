मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा (Bollywood Actress Shilpa Shetty) नवरा आणि प्रसिद्ध उद्योगपती राज कुंद्रा (Bussinesman Raj Kundra) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) गुन्हे शाखेने (Crime Branch) त्यांना अटक केली आहे. राज कुंद्रा (Raj kundra) यांना आधी पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले होते. चौकशी झाल्यानंतर त्यांना अटक (Raj Kundra Arrested) करण्यात आली आहे. पॉर्न फिल्म रॅकेट प्रकरणी (Porn film Racket) त्यांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती समोर येत आहे.Also Read - Arjun Rampal Son: अर्जुन रामपालचा मुलगा अरिकची होतेय चर्चा, क्युटनेसमध्ये तैमूरला देतोय टक्कर!

#WATCH | Actress Shilpa Shetty’s husband & businessman Raj Kundra appeared before the Property Cell of Mumbai Police’s Crime Branch, where he was arrested in a case relating to ‘creation of pornographic films & publishing them through some apps’ pic.twitter.com/mtlM4pYCc3

— ANI (@ANI) July 19, 2021