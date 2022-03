Aditya Narayan and Shweta Agarwal blessed With Baby : सिंगर, अभिनेता आणि होस्ट आदित्य नारायणच्या (Singer And Host Aditya Narayan) घरामध्ये चिमुकल्या पाहुणीचे आगमन झाले आहे. आदित्य नारायणची पत्नी श्वेता अग्रवालने (Shweta Agarwal) गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. 24 फेब्रुवारीला श्वेताने मुंबईच्या सबर्बन नर्सिंग होममध्ये चिमुकलीला जन्म दिला. आदित्य नारायणने सोशल मीडियावर पोस्ट (Social Media Post) करत बाबा झाल्याची माहिती आपल्या चाहत्यांना दिली आहे. आदित्यच्या घरामध्ये नवीन पाहुणी (Aditya Narayan and Shweta Agarwal blessed With Baby) आल्यामुळे खूपच आनंदी वातावरण आहे. आदित्यचे वडील गायक उदीत नारायण (Udit Narayan) हे आजोबा झाल्यामुळे खूपच खूश आहेत.Also Read - Indian Idol 12 Final: पवनदीप राजन झाला इंडियन आयडलचा विनर?, व्हायरल होणाऱ्या फोटोमागचं सत्य घ्या जाणून!

आदित्य नारायणने सोशल मीडियावर पोस्ट करत बाबा झाल्याचे सांगितले. त्याने इन्स्टाग्रामवर (Aditya Instagram Post) पत्नी श्वेता अग्रवालसोबतचा लग्नातला फोटो पोस्ट करत ही गोड बातमी आपल्या चाहत्यांसोबत शेअर केली. त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘ 24.2.22 रोजी सर्वशक्तिमान देवाने आम्हाला एका सुंदर मुलीचा आशीर्वाद दिला आहे. हे सांगताना आनंद होत आहे. ‘ आदित्य नारायणच्या या पोस्टला त्याच्या चाहत्यांनी खूप लाइक्स दिले आहेत. ऐवढेच नाही तर त्यांनी कमेंट्स करत आदित्यला बाबा झाल्याबद्दल शुभेच्छा देखील दिल्या आहेत.

आदित्य नारायणने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना ही गोड बातमी शेअर केली. त्यांनी सांगितले की, 24 फेब्रुवारी रोजी पत्नी श्वेताने मुंबईतील हॉस्पिटलमध्ये मुलीला जन्म दिला. श्वेताला गरोदरपणात पाहिल्यानंतर सर्वजण म्हणायचे की तिला मुलगा होईल, पण मला नेहमीच वाटत होते की माझे पहिले मूल मुलगी असावी आणि यासाठी मी देवाकडे नेहमी प्रार्थनाही करायचो. माझी प्रार्थना देवाने स्वीकार केली.’ आदित्यने पुढे सांगितले की, ‘मुलीच्या जन्मानंतर श्वेता आणि मी खूप आनंदी झालो आहोत.’