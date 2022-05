Aishwarya Rai Photoshoot: बॉलिवूडची आघाडीची एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय-बच्चन (Aishwarya Rai- Bachhan) ही सध्या सिनेसृष्टीपासून दूर असली तरी ती नेहमीच चर्चेत असते. ऐश्वर्या रायचं 30 वर्षे जुने फोटोशूट व्हायरल होत आहे. विशेष म्हणजे ऐश्वर्याचे हे फोटोशूट ‘मिस वर्ल्ड’ (Miss World) होण्याआधीचे आहे. त्यामुळे तिला ओळखणे कठीण आहे. तरी देखील चाहत्यांची तिच्या फोटोंवरून नजर हटत नाही आहे.Also Read - Anusha Dandekar Topless Photoshoot : अनुषा दांडेकरने केले टॉपलेस फोटोशूट, चाळीशीतही दिसते खूपच हॉट!

ऐश्वर्या केवळ 18 वर्षाची होती. तेव्हा तिने एका मॅग्झिनसाठी फोटोशूट केले होते. या कामाच्या बदल्यात तिला 1500 रुपये मानधन मिळाले होते. ऐश्वर्याच्या फोटोशूटसोबत मॉडेलिंग बिलाची प्रत देखील व्हायरल होत आहे. बिलावर 23 मे 1992 ही तारीख नोंदवली आहे. म्हणजेच मिस वर्ल्ड खिताब जिंकण्यापूर्वीचे हे फोटोशूट आहे.

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 2) pic.twitter.com/ucRkCLVASj

ऐश्वर्याने करिअरच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात कृपा क्रिएशन्स नावाच्या एका मॅग्झिन कॅटलॉग शूटसाठी ‘मॉडेल म्हणून काम करण्यास सहमती दर्शवली होती. ऐश्वर्याने मुंबईत हा करार केला होता. विशेष म्हणजे तिला या कामाच्या बदल्यात फक्त 1500 रुपये मिळाले होते. मॉडेलिंग बिलावर ऐश्वर्याची स्वाक्षरी देखील आहे.



विमल उपाध्याय नावाच्या ट्विटर हँडलवरून ऐश्वर्याचे कॅटलॉग फोटो आणि आणि मॅग्झिनच्या मुखपृष्ठ पोस्ट करण्यात आले आहेत.

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 1) pic.twitter.com/2SvQvZbMVF

— SGBSR Maharashtra (@Vimalnupadhyaya) May 23, 2022