मुंबई : अजय देवगनचा (Ajay Devgan) बहुप्रतिक्षित 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' (Bhuj The Pride of India) चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. या टीझरमध्ये प्रचंड फाईट सीन्स दाखवण्यात आले आहेत. ते पाहून तुमच्या अगावर शाहारे आल्याशिवाय राहणार नाहीत. या चित्रपटाचा ट्रेलर 12 जुलै रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

अभिनेता अजय देवगनने (Ajay Devgan) आपल्या सोशल मीडियावर अकाउंटवरून 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया'चा (Bhuj The Pride of India) टीझर शेअर केला आहे. हा टीझर शेअर करताना अजयने त्याला "आतापर्यंतची सर्वात मोठी लढाई" असे कॅप्शन दिले आहे. तसेच त्याचा ट्रेलर उद्या प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती देखील दिली आहे.

Bhuj The Pride of India मध्ये अजय देवगनशिवाय संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, अ‍ॅमी वर्क, नोरा फतेही आणि शरद केळकर यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. चित्रपटाची कथा 1971 मधील भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी घडलेल्या एका वास्तविक आणि धाडसी घटनेवर आधारीत आहे. चित्रपटात अजय देवगन भारतीय वायुसेनेच्या स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक यांची भूमिका साकारत आहे. या चित्रपटाचा प्रीमियर 13 ऑगस्टला ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर 'डिस्ने प्लस हॉटस्टार' ( Disney+Hotstar) वर होणार आहे.

काय आहे विजय कर्णिकची भूमिका?

1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाची सुरूवात ऑपरेशन चंगेज खानपासून झाली होती. 13 दिवस चाललेल्या या युद्धाचा समारोप पाकिस्तान सैन्याच्या पूर्वेकडील कमानच्या आत्मसमर्पणावर स्वाक्षर्‍यावर केल्यानंतर झाला होता. या युद्धादरम्यान पाकिस्तान हवाई दलाने भुजमधील एकमेव रनवे नष्ट केला होता. हा रनवे भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक यांच्या नेतृत्वात पुन्हा तयार करण्यात आला. त्यांनी आपल्या टीमसोबत मिळून विमानतळाची पुनर्निमिती केली होती.