Alia Bhatt On Trollers : बॉलिवूडमधील (Bollywood) सर्वांच फेव्हरेट कपल म्हणजे आलिया भट (Actress Alia Bhatt) आणि रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor). काही महिन्यांपूर्वीच आलिया आणि रणबीर कपूरने लग्न केले. लग्नानंतर काही दिवसांमध्येच आलियाने गुड न्यूज (Alia Bhatt Good News) दिली. आलिया आणि रणबीर आई-बाबा होणार असल्याने आणि त्यांच्या घरामध्ये चिमुकल्या पाहुण्याचे आगमन होणार असल्याने सर्वजण खूपच आनंदी आहेत. आलियाने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत आपण आई होणार असल्याची गोड बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली होती. प्रेग्नेंसीच्या बातमीनंतर आलिया आणि रणबीर दोघांच्याही चाहत्यांना खूप आनंद झाला. पण सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांना ट्रोल (Alia Bhatt Trolled) केले. ट्रोलिंग पाहून आलिया भट आता चांगलीच संतापली आहे. एका मुलाखतीमध्ये आलियाने या ट्रोलर्सचा चांगलाच समचार (Alia Bhatt On Trollers) घेत त्यांना सडेतोड उत्तर दिले आहे.Also Read - Alia Bhatt On Twins: रणबीर-आलिया जुळ्या मुलांचे आई-बाबा होणार? पाहा आलियाने काय दिले उत्तर

आलियाने एका मुलाखतीमध्ये आपल्या प्रेग्नेंसिवरुन ट्रोल करणाऱ्यांना चांगलेच सुनावले आहे. आलिया भट म्हणाली की, ‘एखाद्या महिलेने काही जरी केले तरी ती हेडलाईन होते. आई होण्याचा निर्णय, डेटिंग आणि ट्रिप अशा काही कारणांमुळे महिला या नेहमी स्पॉटलाइटमध्ये राहतात.’ तसंच, ‘मला पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाइफमध्ये बॅलेन्स करायला येतो. अनेक वेळा तुम्ही काही गोष्टी प्लॅन करत नाहीत तरी देखील त्या होतात. सगळं काही आपोआप होतं.’, Also Read - Alia Bhatt Pics: प्रेग्नेंट आलियाचे लेटेस्ट फोटोशूट पाहिले का? फॉर्मल सूटमध्ये दिसतेय सुंदर

आलियाने पुढे असे देखील सांगितले की, ‘मला या गोष्टीचा आनंद वाटतो की लोकांचा दृष्टीकोण बदलत आहे. मी असे अनेक आर्टिकल वाचले जे मला सपोर्ट करतात.’ दरम्यान, आलिया भट लवकरच तिच्या आगामी ‘डार्लिंग्स’ या चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला ज्याला प्रेक्षकांची चांगली पसंती मिळली. या चित्रपटासोबतच आलियाचा ‘ब्रह्मास्त्र’हा चित्रपट देखील लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. तिच्या या चित्रपटाची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. Also Read - Alia bhatt Dance video : पती रणबीरच्या गाण्यावर थिरकली प्रेग्नेंट आलिया भट्ट, व्हिडिओ होतोय व्हायरल