बॉलिवूड अभिनेत्री आलिया भट्टने (Alia Bhatt) अखेर अभिनेता रणबीर कपूरसोबत (Ranbir Kapoor) संसार थाटला आहे. बॉलिवूडचे हे लव्ह वर्ड कपल कालच अत्यंत साध्या आणि घरगुती समारंभात लग्नाच्या पिंजऱ्यात अडकलं. आलिया आणि रणबीर तब्बल पाच वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. विवाहाचे सर्व विधी पार पडल्यानंतर आलिया आणि रणबीर मीडियासमोर आले. परंतु आलियाच्या ब्राइडल लूक (Alia Bhatt Bridal Look) कॉपी केलेला आहे, असे फॅन्स म्हणत आहे. आलियाने बॉलिवूडची क्वीन कंगना रणौत (kangana ranaut look) हिच्या एका जुन्या लूकची कॉपी केल्याचे बोलले जात आहे. आलियाचा लग्नातील लूक आणि कंगनाचा जुना लूकचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.Also Read - Ranbir and Alia Wedding Photos: नांदा सौख्य भरे... रणबीर आणि आलिया! पाहा वेडिंग अल्बम

आलिया भट्टने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये तिने आइवरी कलरची कढाईदार साडी नेसली आहे. सोपत एक दुपट्टा देखील कॅरी केला आहे. दरम्यान, बॉलिवूड क्वीन कंगना रणौत हिने तिचा भाऊ अक्षित रणौत याच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमध्ये जी साडी नेसली होती, ती आलियाच्या साडीसारखीच दिसते आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही अभिनेत्रींनी केलेला गेटअप देखील खूपच मिळता जुळता आहे. Also Read - मिसेस कपूर बनताच रणबीर कपूरने सगळ्यांसमोर आलियाचं घेतलं चुंबन, पाहा शाही विवाहाचा पहिला फोटो...

Queen’s fashion “influences” everyone.

Just like Princess Diana..

