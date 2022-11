Alia-Ranbir Baby Name: आलिया-रणबीरच्या मुलीचं नाव ठरलं! ऐकूण नीतू कपूर झाल्या भावूक

Alia-Ranbir Baby Name: आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर एका गोड मुलीचे आई-बाबा झाले आहेत. त्यांच्या मुलीचं नाव काय असेल याची चाहत्यांना उत्सुकता आहे. रिपोर्टनुसार दोघांनीही आपल्या मुलीचं नाव फायनल केलं आहे.

Alia-Ranbir Baby Name: बॉलीवूडचे स्टार कपल आलिया भट्ट (Alia Bhatt) आणि रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) काही दिवसांपूर्वीच आई-वडील बनले आहेत. आलीयाने एक गोड मुलीला जन्म दिला आहे. घरात मुलीचं आगमण झाल्यापासून कपूर कुटुंबाचा आनंद गगणात मावत नाहीये. मात्र चाहत्यांना अजूनही या छोट्या परीची झलक पाहायला मिळाली नाही. आलिया-रणबीरचे लाखो चाहते त्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. या दरम्यान आता आलिया-रणबीरच्या मुलीचे नाव (Alia-Ranbir Daughter Name) काय असेल अशी चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. इंटरनेटवर लोक अनेक दिवसांपासून आलिया-रणबीर बेबी नेम (Alia-Ranbir Baby Name) शोधत आहेत.

काही मीडिया रिपोर्टवर विश्वास ठेवला तर आलिया आणि रणबीर यांनी त्यांच्या लाडक्या लेकीचं नाव ठरवलं (Alia Bhatt-Ranbir Kapoor Decided Their Baby’s Name) आहे. तसेच हे नाव कपूर कुटूंबासाठी अतिशय खास आहे असे सांगण्यात येत आहे. आलिया-रणबीरने ठरवलेलं नाव ऐकून आजी नीतू कपूर (Neetu Kapoor) भावूक झाल्या अशी देखील माहिती आहे. हे नाव कपूर कुटुंबासाठी खूप खास आहे त्यामुळे नीतू कपूर खूप भावूक झाल्या अशी माहिती आहे.

ऋषी कपूरशी आहे नावाचं कनेक्शन

काही रिपोर्ट्सनुसार आलिया-रणबीर अनेक नावांवर विचार करत होते. त्यामुळे त्यांनी आतापर्यंत नावाची घोषणा केली नव्हती. परंतु आता दोघांनीही लाडक्या लेकीचं नाव फायनल केलं आहे. कपूर कुटुंब लवकरच हे नाव जाहीर करू शकते असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आलिया आणि रणबीरचे लाखो चाहते सोशल मीडियावर त्यांच्या मुलींचे नाव शोधत आहेत. मीडियार रिपोर्टनुसार आलिया-रणबीरच्या लेकीच्या नावाचा संबंध रणबीर कपूरचे वडील ऋषी कपूर (Rishi Kapoor ) यांच्या नावाशी आहे. त्यामुळेच हे नाव ऐकून नीतू कपूर भावू झाल्या होत्या.

चाहल्यांनी लावला नावाचा अंदाज

आलिया-रणबीरच्या मुलीच्या नावाचा खुलासा अद्याप करण्यात आलेला नसला तरी तिचे नाव ऋषी कपूर यांच्या नावासारखे असेल असा चाहत्यांना विश्वास आहे. त्यामुळे अनेक जण सोशल मीडियावर बाळाचे नाव काय असू शकते याचा अंदाज वर्तवत आहेत. काही चाहत्यांनी आलिया-रणबीर आपल्या मुलीचे नाव ‘ऋषिका’ किंवा ‘ऋषिता’ ठेवू शकतात, असा अंदाज अनेकजण लावला आहे. परंतु हा केवळ अंदाज आहे. आलिया-रणबीर लवकरच मुलीचे नाव जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.