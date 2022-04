Ranbir Kapoor Alia Bhatt Wedding Date: बॉलिवूडमधील मोस्ट चार्मिंग कपल रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) आणि आलिया भट्ट (Alia Bhatt) यांच्या लग्नाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हे बहुचर्चित कपल ( Bollywood couple) एप्रिलमध्येच लग्नबंधनात अडणार आहे. या माहिन्यातील तिसऱ्या आठवड्यात दोघांचा विवाह होणार आहे. ETimes च्या वृत्तानुसार, रणबीर कपूर आणि आलिया भट्ट 17 एप्रिल 2022 रोजी (Ranbir-Alia will get married on this day) लग्नगाठ बांधणार आहेत. आलिया भट्टचे आजोबा एन राझदान यांची प्रकृती ठिक नाही हे यामागचे कारण असल्याची चर्चा आहे.Also Read - Ranbir-Alia Marriage: या महिन्यात कपूर कुटुंबात वाजणार शहनाई? रणबीर-आलियाच्या लग्नाबाबात मोठी अपडेट

एका जवळच्या सुत्राचा हवाला देत ETimes ने आपल्या रिपोर्टमध्ये लिहिले आहे की, 'आलियाचे आजोबा एन राझदान यांची तिचं रणबीरसोबत लग्न होताना बघण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे 17 एप्रिलला ते विवाहबंधना अडकणार असल्याच्या बातम्या आहेत. हा सोहळा प्रसिद्ध आरके स्टुडिओमध्ये पार पडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. रिपोर्टनुसार विवाह समारंभात सहभागी होणाऱ्या पाहुण्यांच्या यादीची पुष्टी अद्याप झालेली नाही. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हा विवाह सोहळा अत्यंत खाजगी असेल आणि केवळ जवळचे काही लोक आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या उपस्थितीत पार पडेल. मात्र रणबीर कपूरच्या किंवा आलिया भट्टीच्या कुटुंबाने या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.

अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि अभिनेता रणबीर कपूर (Alia Bhatt and Ranbir Kapoor) अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत आहेत. भारतात कोरोना व्हायरस येण्याआधीच दोघांच्या लग्नाच्या तयारीच्या बातम्या येत होत्या. आता पुन्हा एकदा कपूर कुटुंबात शहनाईची वाजणार असल्याची चर्चा आहे. एका मुलाखतीत रणबीर कपूर म्हणाला होता की महामारी आली नसती तर 2020 मध्येच त्याने आलियाशी लग्न केले असते. आपल्या एका वक्तव्यात त्याने लवकरच लग्न करणार असल्याचे सांगितले होते.