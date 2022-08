Allu arjun in new york: ‘पुष्पा’ फेम अल्लू अर्जुन (Allu arjun) सध्या देशातील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी (Superstar) एक आहे. तेलुगू अभिनेता नुकताच न्यूयॉर्कच्या रस्त्यावर तिरंगा (Tiranga) फडकवताना दिसला. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. न्यूयॉर्कमधील इंडिया डे परेडच्या (India Day Parade) वार्षिक सोहळ्यात अल्लू अर्जुनला भारताचे ग्रँड मार्शल (Grand Marshal) म्हणून आमंत्रित करण्यात आले होते. देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने अल्लू अर्जुनने या परेडमध्ये सहभाग घेतला. एवढेच नाही तर तिरंगा फडकावून भारतीयांची मने देखील जिंकली. मुळात तेलुगू चित्रपटांमधील अभिनेता अल्लू अर्जुनची लोकप्रियता परदेशातही मोठी आहे. त्याच्या ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जगभरात 300 कोटींची बंपर कमाई केली होती.Also Read - World Vada Pav Day 2022 :'या' व्यक्तीने पहिल्यांदा मुंबईकरांना खाऊ घातला वडापाव, अशी बनला मुंबईची शान

अल्लू अर्जुनने स्वतः त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये या कार्यक्रमाचे काही व्हिडिओ शेअर केले आहेत. अभिनेत्यासोबत त्याची पत्नी स्नेहा रेड्डीही या कार्यक्रमात पोहोचली होती. अल्लूने या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ इंस्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केला आणि लिहिले की, 'न्यूयॉर्कच्या इंडिया डे परेडमध्ये ग्रँड मार्शल होणे हा सन्मान आहे.' व्हिडिओमध्ये अल्लू अर्जुन पांढऱ्या कपड्यांमध्ये तिरंगा फडकवताना दिसत आहे, तर चाहते त्याला पाहून खूप जल्लोष करत आहेत. व्हिडिओमध्ये अल्लू अर्जुनची पत्नी स्नेहा देखील पिवळ्या रंगांच्या कपड्यांमध्ये दिसत आहे.

View this post on Instagram A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline)

इंडिया डे परेडचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत

या घटनेचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यातील एका व्हिडिओमध्ये अल्लू अर्जुन आणि स्नेहा इतर काही लोकांसह कारवर उभे आहेत. दुसर्‍या व्हिडिओमध्ये अल्लू अर्जुन न्यूयॉर्कच्या लोकप्रिय टाइम्स स्‍क्‍वायर चौकात उभा आहे. यापूर्वी 19 ऑगस्ट रोजी अल्लू अर्जुन आणि स्नेहा रेड्डी न्यूयॉर्क विमानतळावर स्पॉट झाले होते. दोघांनी इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये त्यांचे फोटो शेअर केले होते.

View this post on Instagram A post shared by Allu Arjun Army (@alluarjunarmy.official)

सोमवारपासून ‘पुष्पा’च्या सिक्वेलचे शूटिंग सुरू झाले आहे

अल्लू अर्जुन ‘पुष्पा: द राइज’चा सिक्वेल चित्रपट ‘पुष्पा: द रुल’च्या तयारीत व्यस्त आहे. सुकुमार दिग्दर्शित या चित्रपटाचे शूटिंग सोमवारपासून सुरू होत आहे. पुढील काही महिन्यांत या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण होईल, त्यानंतर पुढील वर्षी म्हणजेच 2023 च्या सुरुवातीला प्रदर्शित होणार असल्याचे समजते. मात्र, निर्मात्यांनी अद्याप रिलीजच्या तारखेबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही.