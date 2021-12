मुंबई : साऊथचा सुपरस्टार अल्लू अर्जुनचा (Allu Arjun) मोस्ट अवेटेड चित्रपट ‘पुष्पा: द राइज’चा थिएटरिकल ट्रेलर रिलीज (Pushpa Trailer Release) झाला आहे. या अॅक्शन ड्रामा चित्रपटाबाबत बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू होत्या. मात्र ट्रेलर पाहिल्यानंतर लोक आता संपूर्ण चित्रपट पाहण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. अल्लू अर्जुनच्या ‘पुष्पा’ चित्रपटाचा थिएटरिकल ट्रेलर (Pushpa Trailer Out) निर्मात्यांनी प्रेक्षकांना थिएटरमध्ये आमंत्रित करण्यासाठी तयारी केलेली झलक आहे.Also Read - Jersey Poster Out : शाहिद कपूरच्या 'जर्सी' चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर समोर, उद्या रिलीज होणार ट्रेलर

नेत्रदीपक व्हिज्युअल्सने ट्रेलरची सुरुवात करून निर्मात्यांनी चित्रपटाची (Pushpa: The Rise) पार्श्वभूमी दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागात लाल चंदनाच्या तस्करीवर आधारित ‘पुष्पा’च्या ट्रेलरमध्ये अल्लू अर्जुन पुष्पा राजच्या भूमिकेत आहे. ट्रेलरच्या माध्यमातून निर्मात्यांनी प्रेक्षकांची अपेक्षा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. Also Read - Hiccups And Hookups Trailer : लारा दत्ताच्या 'हिक्कप्स ॲन्ड हुकअप्स'चा ट्रेलर रिलीज, रंजक फॅमिली ड्रामा पाहण्यासाठी व्हा सज्ज

Here it is! #PushpaTrailer out now.

