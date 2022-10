Amitabh Bachchan and Rekha : बिग बी अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan )आज आपला 80 वा वाढदिवस (Amitabh Bachchan birthday) साजरा करत आहेत. या वयातही ते सतत काम करत असतात. जाहिराती, टीव्हीवरील कार्यक्रम आणि चित्रपटांमध्ये ते सक्रिय आहेत. आजच्या तरुण अभिनेत्यांच्या बरोबरीने ते काम करत आहेत. त्यांच्या तारुण्याच्या काळातही त्यांनी अनेक हीट चित्रपट दिले. वेगवेगळ्या अभिनेत्रींसोबत त्यांनी चित्रपट गाजवले. मात्र रेखा (Amitabh rekha relationship) यांच्यासोबतची त्यांची जोडी सर्वांनाच आवडली. चित्रपटांमध्ये एकत्र काम करतानाच हे एकमेकांच्या प्रेमात पडले होते. मात्र अखेर त्यांचे ब्रेकअप (Amitabh Bachchan and Rekha Break Up Story) झाले. याचे कारण म्हणजे अमिताभ यांच्या पत्नी जया बच्चन होत्या. अमिताभ यांच्या अफेअरविषयी कळाल्यावर जया बच्चन यांनी नेमके काय केले होते हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.Also Read - Dhantrayodashi 2022 Date: कधी आहे धनत्रयोदशी? जाणून घ्या खरेदीसाठी शुभ मुहूर्त आणि पूजा विधी

नात्यात खूप सिरियस होते रेखा अमिताभ

रेखा आणि अमिताभ हे दोघंही आपल्या नात्याविषयी सिरियस होते. या दोघांनी आपले नाते सर्वांपासून लपवले जरुर होते. मात्र दोघांमधील संबंध खूप घनिष्ठ होते. मात्र सत्य कितीही लपवले तर ते कधीना कधी समोर येतेच. यांच्यासोबतही असेच झाले. हळुहळू इंडस्ट्रीमध्ये या नात्याची कुणकुण लागली. सेटवर या दोघांची केमेस्ट्री पाहून सर्वांनाच यांच्या नात्याविषयी कळाले. सेटच्या बाहेरही या गोष्टी कळायला लागल्या. मग काय जया बच्चन यांच्यापर्यंत ही बातमी जाणारच होती.

मित्राच्या बंगल्या लपून भेटायचे रेखा-अमिताभ

रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांनी आपल्या नात्याविषयी खुलेपणाने कोणाला सांगितले नव्हते. त्यांचे सीक्रेट रिलेशनशीप होती. या काळात ते दोघं मित्राच्या बंगल्यावर लपून छपून भेटायचे. मात्र हळुहळू या सर्व गोष्टी समोर येऊ लागल्या. एक दिवस जया बच्चन यांना या सर्व गोष्टी कळल्या आणि मग या नात्याचा शेवट होण्यास सुरुवात झाली.

रेखा यांच्या सिंदूरने जया यांचा संयम सुटला

अमिताभ आणि रेखा यांच्या नात्यावर जया बच्चन संयम बाळगून होत्या. मात्र रेखा नीतू कपूर आणि ऋषी कपूर यांच्या लग्नात सिंदूर लावून पोहोचल्या आणि त्यांचा संयम सुटला. यानंतर जया बच्चन यांना हे सर्व सहन करणे कठीण होते. या दोघांचे नाते कायमचे संपवायचे हे त्यांनी मनाशी ठरवले.

जया यांनी रेखाला घरी जेवायला बोलावले आणि दोघांचे नाते संपले

जया बच्चन यांना त्या वेळी भांडण करायचे नव्हते. त्यांना मीडियामध्ये याविषयी बातम्याही पसरु द्यायच्या नव्हत्या. तेव्हा जया यांनी रेखा यांना डिनरसाठी घरी बोलावले. रेखा यांना हे सर्व विचित्र वाटले. मात्र मोठ्या हिंमतीने त्या तिथे गेल्या. यावेळी अमिताभ बच्चन तिथे उपस्थित नव्हते. यावेळी जया यांनी रेखा यांना स्पष्ट सांगितले की, काहीही झाले तरी मी माझ्या पतीला सोडणार नाही. जया यांचे हे बोलणे एकूण रेखा थक्क झाल्या. यानंतरच पासून अमिताभ आणि रेखा यांच्या नात्यात कायमचा दुरावा आला.