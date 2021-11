मुंबई : हिंदी सिनेसृष्टीतील मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अनेकदा चर्चेत असतात. बॉलिवूडचे भक्कम आधारस्तंभ म्हटल्या जाणाऱ्या अमिताभ बच्चन यांना आज चित्रपटसृष्टीत 52 वर्षे पूर्ण झाली (Amitabh Bachchan Completes 52 Years in Bollywood) आहेत. आपल्या अभिनयाने बिग बींनी करोडो चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ‘शहेनशाह’ने या खास प्रसंगी काही न पाहिलेले आणि दुर्मिळ फोटो शेअर केले आहेत, जे लोकांना खूप आवडत आहेत.Also Read - Baahubaliची 'देवसेना' या क्रिकेटरच्या प्रेमात झाली होती वेडी, MMS लीकच्या उडाली होती खळबळ!

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Twitter) सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असतात आणि आपल्या चाहत्यांचे मनोरंजन करत असतात. त्यांनी त्याच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून दोन फोटो शेअर केले आहेत जे त्याच्या ‘सात हिंदुस्तानी’ (Saat Hindustani) या पहिल्या चित्रपटातील आहेत. हे फोटो शेअर करताना त्यांनी लिहिले की, ‘माझा पहिला चित्रपट ‘सात हिंदुस्तानी’ 15 फेब्रुवारी 1969 रोजी साइन केला आणि तो 7 नोव्हेंबर 1969 रोजी प्रदर्शित झाला. त्याला आज 52 वर्षे झाली”. Also Read - Priyanka Chopra आणि Nick Jonasने नवीन घरामध्ये साजरी केली दिवाळी, घराचे फोटो पाहून व्हाल आश्चर्यचकित!

T 4089 –

on 15th Feb 1969 signed my first film "Saat Hindustani" & it released on 7 November 1969…

52 Years .. TODAY !! pic.twitter.com/Pf0IBWFiiX

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 7, 2021