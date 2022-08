Amitabh Bachchan Corona Positive : बॉलिवूडचे (Bollywood) महानायक अभिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) यांना दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण (Corona Virus) झाली आहे. बिग बींनी स्वतः ट्वीट (Amitabh Bachchan Tweet) करत याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांना 2020 मध्ये कोरोनाची लागण (Covid-19) झाली होती. त्यानंतर आता 2022 मध्ये त्यांना दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण झाली आहे.Also Read - China Student Visa: भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! दोन वर्षांनंतर चीन पुन्हा जारी करणार स्टूडंट व्हिसा

अमिताभ बच्चन यांनी स्वत: रात्री उशिरा ट्वीट करत कोरोना झाल्याची माहिती दिली. त्यांनी ट्वीटमध्ये असे लिहिले आहे की, 'मी नुकतीच कोरोना टेस्ट केली असून कोरोनाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. माझ्या संपर्कात आलेल्या सर्वांनी कोरोनाची टेस्ट करुन घ्यावी'. महत्वाचे म्हणजे बिग बींचा प्रसिद्ध शो केबीसीच्या 14 व्या सीझनला सुरुवात झाली आहे. त्यात त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. बिग बींना कोरोनाची लागण झाल्यामुळे आता त्यांच्या केबीसीच्या शुटिंगला देखील ब्रेक लागला आहे. अशामध्ये अमिताभ बच्चन यांचे चाहते ते कोरोनातून लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थना करत आहेत.

T 4388 – I have just tested CoViD + positive .. all those that have been in my vicinity and around me, please get yourself checked and tested also .. 🙏

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 23, 2022