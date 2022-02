Amitabh Dayal Passed Away: फिल्म इंडस्ट्रीतून एक दु:खद बातमी (Sad News) समोर आली आहे. ‘कगार: लाइफ ऑन द एज’ (Kagaar: Life on the Edge) या चिपपटात दिवंगत अभिनेते ओम पुरी (Om Puri) यांच्यासोबत काम करणारे बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ दयाल ( Bollywood Actor Amitabh Dayal) यांचे निधन झाले आहे. हृदयविकाराच्या (Heart attack) तिव्र झटक्याने अमिताभ यांची प्राणज्योत मालवल्याची माहिती मिळाली आहे. अमिताभ यांच्या निधनाने बॉलिवूडवर शोककळा पसरली आहे.Also Read - Jackie Shroff Birthday: 'हिरो' होण्याआधी जॅकी श्रॉफ होते ट्रक ड्रायव्हर, महाराष्ट्राच्या लातूरमध्ये झाला होता जन्म!

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार,. अभिनेता अमिताभ हे गेल्या 13 दिवसांपासून आजारी होते. त्यांच्यावर मुंबईतील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान अमिताभ यांना बुधवारी, 2 फेब्रुवारी, 2022 रोजी पहाटे साडे चार वाजता हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यातच त्यांचे निधन झाले, अशी माहिती अमिताभ दयाल यांची पत्नी (Amitabh Dayal Wife) मृणालीनी पाटील (Mrunalini Patil) यांनी दिली आहे. Also Read - Happy Birthday Preity Zinta: साबणाच्या जाहिरातीत करत होती काम, आता IPLमध्ये एका संघाची मालकीण आहे प्रीती झिंटा!

अमिताभ दयाल (Amitabh Dayal) यांचा जन्म छत्तीसगडमधील बिलासपूरमध्ये झाला होता. वर्कफ्रंटवर अमिताभ दयाल ‘कगार: लाइफ ऑन द एज’ शिवाय अलावा फिल्म रंगदारी (2012) आणि धुआं (2013) चित्रपटात देखील दिसले होते. अमिताभ यांच्या पर्सनल लाईफबाबत सांगायचे झाले तर सन 2000 मध्ये त्यांनी मराठी डायरेक्ट मृणालीनी पाटील यांच्याशी लग्न केले होते. परंतु विवाहानंतर अवघ्या 9 वर्षांतच दोघे विभक्त झाले होते. या दाम्पत्याला दोन मुले आहेत. Also Read - Bigg Boss 15 Winner: 'बिग बॉस -15'च्या ट्रॉफीवर तेजस्वी प्रकाशनं कोरलं आपलं नाव, प्रतीक सेहजपालला दिली टक्कर

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी अमिताभ यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यात त्यांनी पराभल मान्य नसल्याचे म्हटले होते.

अमिताभ दयाल यांच्या पार्थिवावर मुंबईत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांचे बहुतांश नातेवाईक हे छत्तीसगड येथे राहातात. अमिताभ यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच ते मुंबईकडे रवाना झाले आहेत.