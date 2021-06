मुंबई : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतने (Sushant Singh Rajput) त्याच्या राहत्या घरी गळफास घेत या जगाचा निरोप घेतला होता. त्या घटनेला आज एक वर्ष पूर्ण झालंय. सुशांतच्या मृत्यूनंतर आत्महत्या केली की त्याची हत्या झाली, असा प्रश्न उपस्थित राहिला होता. सुशांतच्या चाहत्यांनी CBI चौकशीची मागणी केली होती. सध्या या प्रकरणी चौकशी सुरू असून या प्रकरणात अनेक बड्या सेलिब्रिटींचे नावं समोर आले आहेत. Also Read - Sushant Singh Rajput Death Anniversary: सुशांत सिंह राजपूत होता 59 कोटींचा मालक!

सुशांतने (Sushant Singh) जगाचा निरोप घेतला असला तरी तो आजही चाहत्यांच्या मनात जिवंत आहे. 'पवित्र रिश्ता' या लोकप्रिय मालिकेतील अभिनयाने सुशांतने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. याच मालिकेदरम्यान सुशांत आणि अभिनेत्री अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) यांची मेत्री झाली त्यांच्या मैत्रीचं कालांतराने प्रेमात रुपांतर झालं. सुशांत आणि अंकिता अनेक वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होते. त्याच्या निधनाला आज एक वर्ष झालं आहे. त्यामुळं अंकिताने त्याच्यासोबतच्या आठवणींचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर (Ankita Lokhande Shared video) केला आहे.

सुशांतचे अनेक जुने व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. सुशांतची एक्स गर्लफ्रेन्ड (Ex Girlfriend) आंकितासोबत असलेले त्याचे फोटो मोठ्या प्रमाणात सर्च केले जात आहेत. अंकिता आणि सुशांतने 'पवित्र रिश्ता' (Pavitra Rishta) मालिकेच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस आले. प्रेक्षकांनी या जोडीला तुफान डोक्यावर घेतलं होतं. अशातच अंकितानेही सुशांतच्या आठवणी जागवणारा व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ पाहून त्याचे चाहते भावूक झाले आहेत. अंकिताने तिच्या इन्स्टास्टोरीला एक व्हिडिओ शेअर केलाय. (ankita lokhande shared video with sushant singh rajput memories goes viral on social media)

View this post on Instagram A post shared by Ankita Lokhande (@lokhandeankita)

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे आणि सुशांत सिंह राजपूत 6 वर्ष रिलेशनशिपमध्ये होते. या काळात सोबत घालवलेल्या क्षणांच्या आठवणींना अंकिताने या व्हिडीओतून उजाळा दिलाय. “असा होता आमचा प्रवास!!! फिर मिलेंगे चलते चलते” असं खास कॅप्शन अंकिताने या व्हिडीओला दिलंय. या व्हिडीओत अंकिता आणि सुशांत यांचे अनेक फोटो पाहायला मिळत आहेत. (ankita lokhande shared video with sushant singh rajput memories goes viral on social media)