Arijit Singh Concert Ticket : अरिजित सिंगची पुण्यात होणारी कॉन्सर्ट चर्चेत, तिकीटाची किंमत ऐकल्यावर तुम्हालाही बसेल धक्का!

Arijit Singh Concert Ticket : तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत आणि लाखो हृदयांवर जादू करणारा बॉलिवूडचा (Bollywood) सर्वोत्कृष्ट गायक अरिजित सिंग (Singer Arijit Singh) नेहमीच चर्चेत असतो. कधी तो त्याच्या गाण्यामुळे तर कधी तो त्याच्या कॉन्सर्टमुळे चर्चेत असतो. अरिजितने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केल्यापासून यशाची अनेक शिखरे पार केली आहेत. आजही बॉलिवूडच्या हिट चित्रपटात अरिजित सिंगचे एकतरी गाणं असतं. त्याने आतोपर्यंत गायलेली प्रत्येक गाणी सुपरहिट (Arijit Singh Superhit Song) ठरली आहेत. अरिजित सिंगचे कॉन्सर्ट (Arijit Singh Concert) म्हटले की त्याला तुफान गर्दी होते. या कॉन्सर्टचे तिकिट (Arijit Singh Concert Ticket) सध्या चर्चेत आले आहे.

अरिजित सिंगच्या क्रेझबद्दल बोलावे तेवढं कमी आहे. लहान मुलांपासून ते वृद्धापर्यंत सर्वजण त्याचे चाहते असून त्याच्या नवनवीन गाण्याची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत असतात. इतकंच नाही तर अरिजितच्या कॉन्सर्टमध्ये प्रचंड गर्दी असते. चाहत्यांचे प्रेम मिळवण्याव्यतिरिक्त त्याने आपल्या गाण्यांच्या माध्यमातून पैसे देखील कमावले आहेत. केवळ चित्रपटच नाही तर अरिजितला जगभरातील लाइव्ह गिग्समध्येही त्याचा वाटा मिळतो. अरिजित सिंगरने 2019 च्या फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 यादीतही स्थान मिळवले आहे. आता अरिजितची कॉन्सर्टही चांगलीच चर्चेत आली आहे.

i love arijit singh but i won’t be spending so much😭 pic.twitter.com/kYdfNq2po8

— sh (@midnightmmry) November 24, 2022