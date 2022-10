Arun Bali Passes Away: मनोरंजन क्षेत्रातून एक वाईट बातमी समोर आली आहे. अनेक चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाने सर्वांची मने जिंकणारे अभिनेते अरुण बाली (Arun Bali) यांचे निधन झाले आहे. अरुण बाली यांनी वयाच्या 79 व्या वर्षी मुंबईत अखेरचा श्वास घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, अरुण बाली यांचे पहाटे साडेचार वाजता निधन झाले. अनेक दिग्गज कलाकारांसोबतही त्यांनी काम केले होते. अनेक मालिकांमध्ये ते बाबुजींच्या भूमिकेत दिसायचे. केरदारनाथ चित्रपटामध्ये देखील ते दिसले होते.Also Read - Ind Vs SA 1st ODI: संजू सॅमसनची धमाकेदार खेळी तरीही भारताचा पराभव, दक्षिण आफ्रिकेचा 9 धावांनी विजय!

अरुण बाली अनेक दिवसांपासून आजारी होते. काही महिन्यांपूर्वी त्यांना हीरानंदानी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. ज्येष्ठ अभिनेते हे मायस्थेनिया ग्रॅव्हिस या दुर्मिळ आजाराशी झुंज देत होते. हा एक ऑटोइम्यून रोग आहे. हा आजार नसा आणि स्नायू यांच्यातील कम्युनिकेशन फेलियरमुळे होतो.

Veteran actor Arun Bali passes away at the age of 79 years in Mumbai

