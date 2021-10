मुंबई: बॉलिवूड अभिनेत्री अनन्या पांडे (Ananya Panday) हिची नाक्रोटिक्‍स कंट्रोल ब्यूरोने (NCB) शुक्रवारी पुन्हा कसून चौकशी केली. आर्यन खानला ड्रग्स मिळवून देण्यास मदत केल्याचा आरोप अनन्याने फेटाळून लावला. NCB ने अनन्याला सोमवारी (25 ऑक्टोबर) पुन्हा चौकशीसाठी बोलावलं आहे. ड्रग्स प्रकरणी शाहरुख खानचा (Shahrukh Khan) सुपुत्र आर्यन खानविरुद्ध (Aryan Khan) चौकशी सुरू आहे. आर्यनचे व्हॉट्सअॅप चॅटमध्ये पोलिसांच्या हाती लागले होते. त्यात अनन्या पांडेचं नाव समोर आलं होतं. अनन्या ही अभिनेता चंकी पांडे यांची कन्या आहे. NCB ने गुरुवारी अनन्याच्या घरी छापा टाकत तिला चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी पुन्हा चौकशीसाठी बोलावलं होतं.Also Read - Aryan khan नंतर Ananya Pandey च्या अडचणीत वाढ! चॅटमधून झाला धक्कादायक खुलासा

अनन्या पांडेची 4 तास कसून चौकशी

अनन्या पांडेची दूसऱ्या दिवशी सलग चार तास चौकशी झाली. त्यानंतर अनन्या NCB कार्यालयाबाहेर आली. अनन्याला सोमवारी पुन्हा एकदा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आर्यन खानला ड्रग्स मिळवून देण्यात मदत केल्याचा NCB चा आरोप अनन्या पांडेने (Ananya Panday) फेटाळला. त्याचबरोबर ड्रग्स सेवन करत नसल्याचं अनन्यानं चौकशीत सांगितलं.

आर्यन आणि अनन्यामध्ये झालेल्या चॅट्स मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police)हाती लागल्या आहेत. त्यानंतर नाक्रोटिक्‍स कंट्रोल ब्यूरोनं (NCB) अनन्याची चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीनंतर NCB ने अत्यंत धक्कादायक खुलासा केला आहे. चॅट्समध्ये आर्यन आणि अनन्या गांजाबद्दल बोलत असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे मुंबई क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणाला (Cruise Drugs Party Case) आता नवं वळण लागलं आहे.

‘इंडिया टुडे’नं प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, NCB ने आर्यन खान आणि अनन्या पांडेचे काही हॉट्सअॅप चॅट्स मिळवले आहेत. चॅट्समध्ये अनेक गप्पा आहेत. धक्कादायक म्हणजे दोघांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी मादक पदार्थांबद्दलचं संभाषण आहे. आर्यन खान, अनन्या पांडेला विचारतो, If Ganja can be arrange? (गांजा मिळेल का?) यावर अनन्याच उत्तर होतं, She will arrange (ती व्यवस्था करेल..) त्यामुळे अनन्या ही आर्यनला गांजा मिळवून देण्यासाठी तयार होती, असा दावा NCB ने केला आहे. मात्र, ‘आपण केवळ आर्यनची थट्टा करत होतो’, असं उत्तर अनन्याने चौकशीत दिलं आहे. आता, ड्रग्स प्रकरणात अनन्या पांडे देखील अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गुरुवारी अनन्याची साधारण 3 तास चौकशी झाली. त्यानंतर तिला आजही चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं आहे. गुरुवारी अनन्या पांडे एनसीबी कार्यालयात पोहोचली होती. त्यावेळी तिच्यासोबत वडील चंकी पांडे होते.आर्यन खान आणि अनन्या पांडेच्या चॅटनुसार, अनन्या पांडेनेच आर्यन खानला ड्रग्स पुरवले आहेत का? याचा तपास NCB करत आहे. अद्याप NCB कडे या चॅट व्यतिरिक्त ठोस असा पुरावा शोधण्याचं काम करता आहे. या प्रकरणातील चॅट सुनावणी दरम्यान NCB ने कोर्टात सादर केले आहेत.