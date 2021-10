मुंबई : ड्रग्ज प्रकरणात (Drugs Case) अडकलेला शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान (Aryan Khan) याला आजही दिलासा मिळाला नाही. आर्यनच्या जामिनावर आता गुरुवारीही मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालय गुरुवारीच जामिनावर निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे. आर्यन खान, अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा यांच्या वकिलांनी आज कोर्टात आपली बाजू मांडली आहे. आता एनसीबीचे वकील उलटतपासणी घेतील. यापूर्वी मंगळवारीही न्यायालयात सुनावणी झाली होती. (Aryan Khan is still in jail tonight! Bail plea to be heard again tomorrow)Also Read - Cruise Drugs Party Case: मुलाच्या सुटकेसाठी शाहरुखकडून जोरदार प्रयत्न सुरु, भारत सरकारचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल आर्यनची बाजू मांडणार!

आर्यन, अरबाज आणि मूनमूनच्या वकिलांनी या प्रकरणामध्ये त्यांचाय युक्तिवाद मांडला. पण, अद्यापही एनसीबीचा युक्तिवाद बाकी आहे. त्यामुळे ही सुनावणी पुढे गेली आहे. यामुळं आर्यनचा जेलमधील मुक्काम आणखी एका दिवसानं वाढला आहे. एनसीबीनं या तिघांच्या सुटकेस प्रतिज्ञापत्राच्या मार्फत विरोध केला आहे. त्यामुळे आता या यंत्रणेकडून युक्तिवादात कोणते मुद्दे मांडण्यात येतील याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. Also Read - 'लोकांना खोट्या प्रकरणात अडकवले जात आहे', NCB च्या अज्ञात अधिकाऱ्याने पाठवली चिठ्ठी, Nawab Malik यांचा दावा

Drugs-on-cruise case: Lawyers of accused Aryan Khan, Munmun Dhamecha & Arbaz Merchant conclude arguments on their bail applications before Bombay HC; ASG Anil Singh for NCB will respond to the arguments tomorrow pic.twitter.com/M3Cb88m4fK

— ANI (@ANI) October 27, 2021