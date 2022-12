Avatar 2 Leaked: रिलीज होण्यापूर्वीच अवतार-2 भारतात लीक, आज थिएटरमध्ये झालाय दाखल!

Avatar 2 Leaked: अवतार-2 या चित्रपटाची लाखो प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पण चित्रपटगृहात पोहोचण्यापूर्वीच तो इंटरनेटवर लीक झाला आहे.

अवतार-2

Avatar 2 Leaked: जेम्स कॅमेरूनचा (James Cameron) ‘अवतार द वे ऑफ वॉटर’ (Avatar The Way Of Water) हा चित्रपट शुक्रवारी म्हणजेच आज भारतात प्रदर्शित होत आहे. मात्र, रिलीज होण्यापूर्वीच, हा चित्रपट आता टॉरेंट साइट्स (torrent sites) आणि इतर पायरसी नेटवर्कवर 600MB ते 4GB पर्यंतच्या साइजमध्ये उपलब्ध होताना दिसत आहे. अवतार लीक झाल्यानंतर गुरुवार, 15 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास टोरेंट साइटवर दिसला.

लेबल ‘सीएएम’ वरुन कळाले आहे की, हा चित्रपट सिनेमागृहांमध्ये व्हिडिओ कॅमेऱ्याने चित्रित करण्यात आला होता. अवतार 2 चित्रपट बुधवारी बेल्जियम, डेन्मार्क, इजिप्त, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, इटली, नेदरलँड, दक्षिण कोरिया आणि स्वीडनमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. तो गुरुवारी ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इस्रायल, मेक्सिको, पोर्तुगाल, सिंगापूर आणि थायलंडमध्ये प्रदर्शित झाला. आता, शुक्रवारी भारत, यूएस, यूके, चीन, जपान आणि जगभरात प्रदर्शित होईल.

Disney, 20th Century Studios आणि Avatar: The Way Of Water चे कलाकार आणि क्रू यांच्यासाठी ही चांगली गोष्ट आहे की, या लीक झालेल्या चित्रपटात रेकॉर्ड केलेल्या कॅमेराची क्वालिटी पूर्णपणे निरुपयोगी आहे. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध स्क्रीनशॉटनुसार, या CAM फुटेजचे डिटेल्स, क्रॉपिंग आणि रंग यामध्ये अनेक समस्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार लीक झालेल्या चित्रपटाच्या साउंडमध्ये देखील इको आहे आणि ते स्पष्ट ऐकायला येत नाही. चित्रपटाचा पूर्ण आनंद घेण्यासाठी सिनेमागृहांमध्ये चित्रपट पाहणे बेस्ट आहे.

पहिला भाग 2009 साली आला होता

2009 साली प्रदर्शित झालेला ‘अवतार’ हा अ‍ॅनिमेशन चित्रपट त्यावेळी हिंदी प्रेक्षकांना खूप आवडला होता. ‘अवतार द वे ऑफ वॉटर’मध्ये 2009 च्या अवतारच्या पुढची कथा आता दाखवण्यात येणार आहे. तब्बल 13 वर्षांनंतर या चित्रपटाचा दुसरा भाग प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटाच्या सिक्वेलबाबतही प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.

अ‍ॅडव्हान्स बुकींगमधून कोट्यवधींची कमाई

या चित्रपटाच्या सिक्वेलने रिलीज होण्यापूर्वीच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. मीडिया रिपोर्टनुसार, रिलीजच्या दहा दिवस आधी, भारतात ‘अवतार 2’ ची 2 लाखांहून अधिक तिकिटे अ‍ॅडव्हान्स बुकींग झाली. चित्रपटाची प्री-सेल गेल्या महिन्यात पंधरा दिवस अगोदर सुरू झाली होती, ज्यामध्ये 2.15 लाख रुपयांची 2.15 लाख तिकिटे विकली गेली होती. चित्रपटाने मंगळवारी सकाळपर्यंत अ‍ॅडव्हान्स तिकीट बुकिंगमधून 8.50 कोटी कमावले आहेत.