मुंबई : जंगली पिक्चर्स प्रोडक्शनचा 'डॉक्टर जी' ('Doctor G' ) हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटात अभिनेता आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana), अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंग (Rakul Preet Singh) आणि शेफाली शाह (Shefali Shah) यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आहेत. चित्रपटाचे शूटिंग नुकतेच सुरू झाले आहे. दरम्यान निर्मात्यांनी आज आयुष्मानचा बहुप्रतिक्षित फर्स्ट लूक (First Look) प्रदर्शित केला आहे. या फॅमिली एन्टरटेन्ट चित्रपटात आयुष्यमान खुराना डॉक्टरची भूमिका साकारण्यासाठी सज्ज झाला आहे. चित्रपटामध्ये डॉ. उदय गुप्ताची व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या आयुष्मानने चित्रपटाविषयी उत्सुकता व्यक्त केली आहे.

आयुष्मान (Ayushmann Khurrana) म्हटले की, "'डॉक्टर जी'चा ('Doctor G') विषय माझ्या खूप जवळचा आहे. लॉकडाउनचे निर्बंध लक्षात घेऊन आम्ही सर्वजण चित्रपटाच्या शूटिंगची वाट पाहत आहोत आणि शेवटी तो दिवस आला याचा आम्हाला आनंद आहे. पडद्यावर पहिल्यांदा डॉक्टरची भूमिका निभावने ही माझ्यासाठी सन्मानाची बाब आहे. या चित्रपटाचे शूटिंग करण्यासाठी मी खूप उत्साही आहे. कारण यामुळे मला विद्यार्थी आणि वसतिगृहातील आयुष्याच्या आठवणी पुन्हा जगायला मिळतील. मी माझ्या दिग्दर्शक अनुभूती कश्यप (Anubhuti Kashyap) बरोबर काम करण्यास उत्सुक आहे." (Ayushmann Khurrana FIRST LOOK from Doctor G junglee Pictures doctor g is out see viral photo)

‘बरेली की बर्फी’ आणि ‘बधाई हो’ या दोन यशस्वी चित्रपटांनंतर ‘डॉक्टर जी’ (‘Doctor G’ ) हा आयुष्मान खुराना आणि जंगल पिक्चर्स प्रोडक्शन (Junglee Pictures Production) यांचा तिसरा चित्रपट आहे. आयुष्मान (Ayushmann Khurrana) आणि रकुल प्रित सिंह (Rakul Preet Singh) पहिल्यांदाच ‘डॉक्टर जी’मधून (‘Doctor G’) स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहेत. अनुभूती कश्यप (Anubhuti Kashyap) दिग्दर्शित हा चित्रपट कॅम्पस कॉमेडी ड्रामा असून यामधील मुख्य पात्र हे डॉक्टरांची भूमिका साकारताना दिसणार आहेत. चित्रपटाचे लेखन सुमित सक्सेना, विशाल वाघ आणि सौरभ यांनी केले आहे. (Ayushmann Khurrana FIRST LOOK from Doctor G junglee Pictures doctor g is out see viral photo)