Sahdev Dirdo Accident: 'बचपन का प्यार' (Bachpan Ka Pyaar) या गाण्यामुळे प्रसिद्धीझोतात आलेला सहदेव दिरदो (Sahdev Dirdo) अपघातामध्ये गंभीर जखमी झाला आहे. छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यातल्या शबरी नगरमध्ये राहणाऱ्या सहदेव अपघातामध्ये जखमी (Sahdev Dirdo Accident) झाला आहे. सध्या त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. सहदेवच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. त्याच्या डोक्याला चार टाके पडले आहेत. अपघाताची माहिती समोर येताच सोशल मीडियावर सहदेव लवकरात लवकर बरा व्हावा यासाठी त्याचे चाहते प्रार्थना केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना मंगळवारी सायंकाळी 5 वाजता घडली. सहदेव आपल्या मित्रासोबत दुचाकीवरुन शबरीनगरकडे जात होता. विना हेल्मेट ते दोघे प्रवास करत होते. त्यावेळी त्यांची दुचाकी घसरली आणि हा अपघात (Sahdev Dirdo Road Accident) झाला. या अपघातामध्ये सहदेवच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. स्थानिकांनी त्याला तात्काळ जिल्हा रुग्णालयात दाखल (Sahdev Dirdo Hospitalised) केले. सध्या सहदेववर उपचार सुरु आहेत. त्याच्या डोक्याला चार टाके पडले आहेत. आता मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक उपचारानंतर सहदेवला जगदलपूरला हलवण्यात आले आहे.

Also Read - Bigg Boss Marathi 3 Winner: मराठमोळा गडी विशाल निकम ठरला कलर्स मराठीवरील 'बिग बॉस मराठी सीझन 3' चा महाविजेता!

सहदेव दिरदो हा छत्तीसगडचा रहिवासी असून त्याच्या अपघाताची बातमी समोर येताच सोशल मीडियावर (Social Media) लोकांनी त्याच्यासाठी प्रार्थना करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, रॅपर बादशाहनेही (rapper badshah) सहदेवसाठी एक ट्विट केले आहे. रॅपर बादशाहसोबत सहदेव दिरदोने ‘बचपन का प्यार’ हे गाणे गायले आहे. 2019 मध्ये सहदेवचे ‘बचपन का प्यार’ हे गाणं सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले होते. या गाण्यातून सहदेव खूपच फेमस झाला. सहदेवच्या गाण्याचा व्हिडिओ पाहून रॅपर बादशाहने त्याच्यासोबत काम करण्याचे ठरवले. बादशाह आणि सहदेवची जोडी लोकांना खूप आवडली.

In touch with Sahdev’s family and friends. He is unconscious, on his way to hospital. Im there for him. Need your prayers 🙏

— BADSHAH (@Its_Badshah) December 28, 2021