मुंबई: बिग बॉस 15 (Big Boss 15) सीझन सुरू होण्यापूर्वीच हेडलाईन्समध्ये आहे. यावेळच्या सीझन त्यातील स्पर्धकांमुळे (Bigg Boss contestants) खूप चर्चेत आहे. यावेळी काही सुप्रसिद्ध स्पर्धकांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. बिग बॉस 15 मध्ये दिसणार असलेल्या स्पर्धकांमध्ये रिया चक्रवर्तीचे (Rhea Chakraborty) देखील नाव आहे. रिया या सीझनमधील सर्वात वादग्रस्त स्पर्धकही (Controversial contestants) बनली आहे. अनेक दिवसांपासून सोशल मीडियावर रियाच्या बिग बॉसच्या घरात प्रवेशाबाबत अंदाज व्यक्त करण्यात येत होते. दरम्यान आता रिया बिग बॉसच्या घरात दिसणार असल्याच्या बातम्यांना दुजोरा मिळाला आहे.

बहुचर्चीत बिग बॉस 15 हा रिअॅलिटी शो 2 ऑक्टोबर पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या शोच्या यंदाच्या सीझनमध्ये कोणते स्पर्धक सहभागी असतील याविषयी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. दरम्यान माध्यमांतील वृत्तांनुसार अभिनेत्री शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, डोनल बिष्ट, करण कुंद्रा, निधी भानुशाली हे कलाकार बिग बॉसच्या घरात दिसणार आहेत. यात आता अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीच्या नावाच देखील समावेश झाला आहे. (Big Boss 15: Rhea Chakraborty’s entry in Bigg Boss 15 is confirmed! Became the most expensive contestant)

रिया ( Rhea Chakraborty) केवळ बिग बॉसची सर्वात वादग्रस्त स्पर्धकच नाहीये तर ती या सीझनमधील सर्वाधिक मानधन घेणारी स्पर्धक देखील आहे. माध्यमांतील वृत्तानुसार रियाला बिग बॉस 15 मध्ये सहभागी होण्यासाठी दररोज 5 ते 6 लाख रुपये मानधन मिळणार आहे. ही बातमी समोर आल्यानंतर की लोक खूप उत्साही दिसत आहेत, तर काही लोक निराश देखील झाले आहेत. त्याचबरोबर रियाचे बिग बॉसमध्ये आगमन सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूचे रहस्य काही प्रमाणात उघड करेल असाही काहींना विश्वास आहे.

विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांची कथित मैत्रीण रिया चक्रवर्ती चौकशीच्या फेऱ्यात आली होती. ड्रग्ज प्रकरणात रियाने काही महिन्यांसाठी तुरुंगाची हवाही खाल्ली होती. अलीकडेच ती इम्रान हाश्मी आणि अमिताभ बच्चन यांच्या चेहरे या चित्रपटातही दिसली आहे.