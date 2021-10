मुंबई: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) आजपासून म्हणजेच 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे आणि नेहमीप्रमाणे या सीझनचेही सूत्रसंचालन सलमान खान (Salman Khan) करणार आहे. शोमध्ये 15 स्पर्धक शोमध्ये सहभागी होणार असून यातील अनेकांचे नावं माध्यमातून समोर आले आहेत तर काही नावांवर अजूनही सस्पेन्स कायम आहे. या वेळी शोमध्ये काय विशेष असेल आणि ‘बिग बॉस’च्या 15 व्या (Bigg Boss 15) सीझनची थीम काय असेल याविषयी जाणून घेऊयात. (Bigg Boss 15 Premiere: ‘Bigg Boss 15’ starts today; Competitors will have to struggle before entering the house)Also Read - Bigg Boss 15 House Photos: 'बिग बॉस 15'च्या आलिशान घराचा फर्स्ट लूक व्हायरल, 2 ऑक्टोबरपासून येणार भेटीला!

‘बिग बॉस 15’ चा प्रीमियर कधी आणि कुठे पाहू शकता?

बिग बॉस 15 चा (Bigg Boss 15) आज म्हणजे 2 ऑक्टोबर रोजी प्रीमियर होत आहे आणि तुम्ही कलर्स चॅनेलवर रात्री 9:30 वाजता हा प्रीमियर पाहू शकता. शोचा प्रीमियर वूट अॅपवर थेट प्रसारित केला जाईल. याशिवाय ‘बिग बॉस 15’ जिओ टीव्हीवर देखील प्रसारित केले जाईल. जर तुम्ही काही कारणास्तव टीव्हीवर (Jio TV) प्रीमियर पाहू शकत नसाल, तर तुम्ही वूट अॅपवर शो स्ट्रीम करू शकता. Also Read - Bigg Boss 15: 'बिग बॉस 15' आजपासून येतोय भेटीला, नव्या घराची पहिली झलक एकदा बघाच!

सोमवार ते शुक्रवार रात्री 10:30, वीकेंडला रात्री 9:30 वाजता

दर्शक आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे शनिवारी आणि रविवारी सकाळी 9.30 वाजता हा कार्यक्रम पाहू शकतात. तर सोमवार ते शुक्रवार रात्री 10.30 वाजता हा शो प्रसारित होईल. आपण बिग बॉस 15 चा प्रीमियर कलर्स तसेच वूट अॅपवर पाहू शकता. Also Read - Bigg Boss 15: बिग बॉसच्या घरामध्ये हे 9 सेलिब्रिटी करणार एन्ट्री, यावेळी देखील हा शो ठरणार सुपरहिट!

यावेळी बिग बॉसची थीम कशी असेल? (Bigg Boss theme)

यावर्षी बिग बॉसचे निर्माते दर्शकांना शोच्या ‘जंगल थीम’सह (Jungle Theme) अनोख्या अनुभव देणार आहे. बिग बॉसच्या घरात प्रवेश करण्यापूर्वी स्पर्धकांना जंगलात राहावे लागेल. स्पर्धकांना सर्व सोई मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागेल. असा टास्क रिअॅलिटी शोच्या इतिहासात प्रथमच असेल. (Bigg Boss 15 Premiere: Bigg Boss 15 starts today From 2nd October, Suspense on some names of contestants Bigg Boss 15 Premiere Today Night)