मुंबई : टीव्हीवरील बहुचर्चित आणि लोकप्रिय शो ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss 15) पुन्हा एकदा येणार आहे. शोचा 14वा सीझन खूप यशस्वी झाला होता आणि राखी सावंतने प्रचंड मनोरंजन केलं होतं. या वर्षाच्या फेब्रुवारीमध्ये बिग बॉसचा 14वा सीझन संपला. यावेळी रुबीना दिलैक विजेती ठरली. बिग बॉस 15 शोच्या आगामी सीझनची चाहते उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत.

आता चाहत्यांना या शोच्या 15व्या सीझनची प्रतीक्षा आहे. या दरम्यान आगामी सीझनबद्दल काही अपडेट देखील समोर आल्या आहेत. आता ‘बिग बॉस’चा 15वा सीजन (Bigg Boss 15) प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी लवकरच येणार आहे. या कार्यक्रमाबद्दल नुकतीच एक नवी अपडेट समोर आली आहे. या सीजनमध्ये सेलिब्रिटींसोबत सामान्य नागरिकांना एन्ट्री मिळणार आहे. तसचं या सीजनमध्ये आणखी एक ट्विस्ट येणार असल्याची चर्चा आहे. (Bigg Boss 15 Update Show Will Be Air for Six Months)

‘बिग बॉस’ 15 मध्ये (Bigg Boss 15) ऑडिशनच्या माध्यमातून निवडले जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांना सर्वात आधी घरात प्रवेश देण्यासंदर्भात शोचे निर्माते नियोजन करत आहेत. या आधीच्या सीजनध्ये सेलिब्रिटींसह सामान्य लोकही ‘बिग बॉस’ च्या घरात दिसले आहेत. मात्र, यावेळी ‘बिग बॉस’ 15 मध्ये सेलिब्रिटींच्या आधी सामान्य लोकांना घरात आणले जाईल. बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) घराचे बांधकाम लवकरच सुरू होणार आहे. (Bigg Boss 15 Update Show Will Be Air for Six Months)

आतापर्यंत ‘बिग बॉस’ 15 साठी काही सेलिब्रिटींना आमंत्रण देण्यात आलेले आहे. यामध्ये वरुण सूद, नेहा मर्दा, भूमिका चावला, पार्थ समथान, रिया चक्रवर्ती, सुरभी चंदना यांचा समावेश असल्याचा अंदाज सोशल मीडियावरून वर्तवला जात आहे. मात्र, अद्याप अंतिम यादी समोर आलेली नाही. शोची प्रीमियर तारीख ऑक्टोबर 2021 असल्याचे सांगितलं जात आहे. मात्र, अद्याप याबाबात अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तसचं हा कार्यक्रम यावेळी 6 महिने चालणार असल्याच्या बातम्याही समोर येत आहेत. (Bigg Boss 15 Update Show Will Be Air for Six Months)