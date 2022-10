Bigg Boss Marathi 4 : छोट्या पडद्यावरील प्रसिद्ध पण तितकाच वादग्रस्त शो बिग बॉस मराठीला (Bigg Boss Marathi) प्रेक्षकांकडून खूप चांगली पसंती मिळत आहे. बिग बॉसच्या सीझन 4 ची (Bigg Boss Marathi Season 4) सध्या सगळीकडे जोरदार चर्चा सुरु आहे. 2 ऑक्टोबरपासून या सीझनला सुरुवात झाली होती. यंदाचा सीझन ‘आल इज वेल’ (All Is Well) या थीमवर आधारित आहे. बिग बॉसच्या घरामध्ये आलेल्या वेगवेगळ्या मालिका, चित्रपट आणि इतर क्षेत्रातून आलेल्या स्पर्धकांनी पहिले दोन आठवडे चांगले गाजवले. एकमेकांची भांडणं, राडे, गॉसिप, प्रेम याठिकाणी पाहायला मिळाले. अशामध्ये बिग बॉसच्या घरातल्या पहिल्या स्पर्धकाची एक्झिट झाली आहे. निखिल राजशिर्के (Nikhil Rajshirke) हा बिग बॉसच्या घराबाहेर पडला आहे.Also Read - Bigg Boss Marathi 4 : बहुचर्चित बिग बॉस मराठी प्रेक्षकांच्या भेटीला, हे 16 स्पर्धक गाजवणार यंदाचा सीझन!

बिग बॉस मराठीच्या सीझन 4 मध्ये तेजस्विनी लोणारी, प्रसाद जवादे, निखिल राजशिर्के, किरण माने, अपूर्वा नेमळेकर, रुचिरा जाधव, अक्षय कुलकर्णी, अमृता देशमुख हे चर्चेतील कलाकार सध्या बिग बॉसच्या घरात चांगलीच खेळी करत आहेत. पहिले दोन आठवडे तर या कलाकारांनी चांगलेच गाजवले. बिग बॉसच्या घरामध्ये कितीही म्हटलं तरी वाद हा होणारच. पहिल्याच आठड्यात रुसवे-फुगवे, भांडणाला सुरुवात झाली आणि असे पाहता पाहता दोन आठवडे पार पडले. हा सीझन सुरु झाल्यापासून दोन आठवड्यापर्यंत एकही सदस्य घराबाहेर पडला नव्हता. पण रविवारी बिग बॉस मराठी सीझन 4 चे पहिले एलिमिनेशन रविवारी पार पडले आणि निखिल राजशिर्के याचा बिग बॉसच्या घरातील प्रवास संपला. Also Read - Tejasswi Prakash ने गोव्यात खरेदी केले आलिशान घर, बॉयफ्रेंड Karan Kundra ने शेअर केला फोटो!

View this post on Instagram A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

Also Read - Bigg Boss 16 : बिग बॉसच्या घरात हे स्पर्धक घेणार एन्ट्री, 7 सेलिब्रिटींची नावं आली समोर!

बिग बॉसच्या घरातील पहिले एलिमिनेशन कार्य नुकतेच पार पडले. एलिमिनेशनमध्ये रोहित शिंदे, रुचिरा जाधव, अमृता धोंगडे, अमृता देशमुख आणि निखिल राजेशिर्के हे पाच सदस्य डेंजर झोनमध्ये होते. कोणता स्पर्धक घरामध्ये राहणार यांची नावं एकएक करुन महेश मांजेकर यांनी जाहीर केली. यामध्ये सुरुवातीला अमृता धोंगडे ही सेफ झाल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर रोहित शिंदे, अमृता देशमुख हे दोघे सेफ झाले. त्यानंतर रुचिरा जाधव आणि निखिल राजेशिर्के हे दोघे सदस्य डेंजर झोनमध्ये होते. यामधून रुचिरा जाधव सेफ झाली आणि निखिल राजेशिर्के याला घराच्या बाहेर पडावे लागणार असल्याचे महेश मांजरेकर यांनी जाहीर केले. निखिल राजेशिर्के घराबाहेर जाणार याची घोषणा होताच घरातील सर्व स्पर्धक भावूक झाले. निखिलने सुद्धा भावूक होत बिग बॉसच्या घराचा निरोप घेतला.